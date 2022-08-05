GAÜ Öğr. Gör. Yörük’ten ‘ebeveynler okul seçimi yaparken nelere dikkat etmeli?’

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Beşerî Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Baht Berrak Yörük, okul seçimlerinde ebeveynlere öneriler adlı bir yazı yayımladı.

Ebeveynlerin Okul Seçimi Yaparken Dikkat Etmesi gerekenlerle ilgili açıklamalarda bulunan Yörük, “Özellikle yeni okula başlayacak ya da çocuğunun okulunu değiştirecek ebeveynlerin aklındaki en büyük soru işareti okul seçimi yaparken nelere dikkat etmeliyizdir. Özellikle ilk kez okula gidecek çocuklar için eğitim kurumunu belirlemek çok daha zor görünebilir ebeveynlere. Bu konuda en önemli ölçütlerden biri eğitim kalitesi fakat aranılan kaliteyi okulun fiziki şartlarına veya okulun bulunduğu semte eve yakın olması gibi özelliklere bağlı kalınmadan okulda görevli olacak öğretmenler hakkında eğitim durumları ve meslek aşklarına dair bilgiler edinmek ile başlayabilirsiniz. Çünkü meslekte geçirilen tecrübe ile eş değer değildir öğretmenin mesleğine duyduğu aşk” dedi.

Yörük açıklamasına şöyle devam etti;

Okul seçimi yaparken adım adım bakmamız gereken özellikler;

Beklentiler ve İhtiyaçlar

Ebeveynler çocuğun özellikleri ya da ihtiyaçları bildikleri ve aynı zamanda da kendilerinin sahip olamadıkları fırsatları onlara sunmak isterler.

Okul seçimi yaparken sadece beklentilere göre yapılan seçim geniş zaman diliminde hayal kırıklığına neden olabilir.

İhtiyaçları belirleme konusu çocuğun bireysel özellikleri bilmekten geçer. Bu konuda çocuğunuzun ihtiyaçlarını notlar almanızı öneririm.

Eğitim Kurumunu Tanıma Aşaması

Bu aşamada okulun genel vizyonu, yabancı dil eğitimi, kütüphane, teknolojiyi, kullanma, sosyal etkinlikler, rehberlik hizmeti, fiziki ortam, sağlık ve güvenlik özellikleri önemlidir.

Okulun Genel Vizyonu

Okulun, öğrencilerini akademik ve sosyal yönden gerçek anlamda ulusal ve uluslararası toplumların bireyleri olarak yetiştirmesi önemlidir. Bu anlamda okul eğitim anlayışı her alanda öğrenme ortamı oluşturabilen yapıda olması gerekmektedir.

Yabancı Dil Eğitimi

Okulun yabancı diller eğitimi konusunda tutumu önemlidir. Bildiğimiz gibi küçük yaşlarda başlayan yabancı dil eğitimiyle çocuklar daha etkin ve kalıcı bir biçimde dil öğrenebiliyorlar.

Teknolojiyi Kullanma

Teknolojik sınıf donanımlarına bakarsak, akıllı tahta gibi araç gereçler, eğitim ortamında öğrenme sürecini olumlu etkiler.

Sosyal Etkinlikler

Okulun sadece öğrenciyi akademik yönden geliştirmeyi hedeflememeli paralel olarak spordan sanata birçok alanda öğrenciyi geliştirmesi ve desteklemesi gerekir.

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Okulun destek vereceği sosyal sorumluluk projeleri öğrencilerin sorumluluk bilincini geliştirmesinde yardım edecektir.

Rehberlik Hizmeti

Okulda rehberlik birimi tarafından aileleri ve öğrencileri bilgilendirecek seminerler, öğrencilerin durumlarıyla ilgili düzenli olarak gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarının yapılıp yapılmadığı ebeveyn tarafından araştırılmalıdır.

Fiziki Ortam

Okulun genel hijyeni önemlidir. Okulu gezme aşamasında bu konu ile ilgili fikir sahibi olabilirsiniz.

Ayrıca öğrencinin teneffüslerde kullanabilecekleri alan ve bu alanda gerçekleştirebilecekleri faaliyetleri yaş gruplarına göre fiziksel ve zihinsel gelişimlerini olumlu yönde etkileyecek alanların olup olmadığını incelemenizi tavsiye ederim.

Sağlık

Okulda sağlık sorunları ile karşılaşıldığında ne yapılıyor? Okulda düzenli olarak doktor, hemşire ya da sağlık uzmanı bulunuyor mu? gibi soruları sormanız karar verme aşamasında sizlere yardım edecektir.

Güvenlik

Çocuklar tehlikelere açık olduğundan okulda güvenlik önemleri alınıp alınmadığını sorgulayarak fikir sahibi olmaya devam edebilirsiniz okul gezinize devam ederken.

Sevgili ebeveynler unutmamalısınız ki, okul seçimi ile ilgili dikkate alınması gereken okulu tanıma aşamasında baktığınız tüm bu özellikler, çocuğunuzun her yönüyle doğru bir gelişme sürecini yaşaması için son derece önem taşımaktadır.