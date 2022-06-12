GAÜ Öğr. Gör. Yörük ergenlik psikolojisi hakkında açıklamalarda bulundu

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi ve Klinik Psikolog Baht Berrak Yörük, ergenlik psikolojisini çocukluk çağları ile yetişkinlik dönemi arasında bir geçiş dönemi olarak tanımlarken bu dönemde psikolojik alanlarda büyüme olgunlaşma olurken sosyal alanlarda da ciddi değişimler yaşanabileceğini belirtti.

Öğretim Görevlisi ve Klinik Psikolog Yörük açıklamasına şöyle devam etti;

Ergen Birey Nasıl Hisseder ve Neler Yapar?

Ergen birey, hissettiği değişimlere adapte olmaya çalışırken bir yandan da bununla baş etmekte zorlanır.

Ergen birey ben kimim sorusuna yanıt ararken bir yandan da ailesine karşıt gelme ve kendim kurallarını oluşturma eğilimi içine girer.

Ergenin bedenindeki değişimler gözle görülür değişimlerdir ancak gözle görülmeyen değişimler çok daha önemlidir. Çünkü gözle göremediğiniz değişimler onun duygu ve düşünceleridir.

Ergen bireyin duygu durumu değişkendir. Ergen bireyin ailesi ve çevresi onu bir gün aşırı pozitif ve enerjik görebilirken ertesi gün negatif ve depresif bir modda gözlemleyebilir.

Ergen bireyler duygularını çok uç noktalarda yaşayabilirler. Mutluyken çok mutlu üzgünken çok üzgün olabilirler ve bu uç noktaları yaşarken bedenlerini kontrol edemeyip, ses tonu ve mimiklerini ayarlamakta sorun yaşarlar.

Ergenler çoğu zaman kendi kendilerine kalma isteğiyle odalarına çekilebilir veya sürekli bir şekilde ev dışında zaman geçirme eğiliminde bulunabilirler.

Ergen Bireyin Ebeveynlerine Tavsiyeler?

Ergen birey herkesten önce ailesinden anlaşılma ve değer görme duygusunu yaşamak ister bu yüzden ebeveynin bu konuda hassas olması gerekir. Aksi durumda ergen bu duygularını gidermek adına dış dünyaya ihtiyaç duyacak ve ailesinden giderek uzaklaşacaktır.

Aile içinde ergen bireyle mutlaka olabilecek her konuda fikir alışverişleri yapmak önemlidir. Ergen bireyin fikirleri alındıktan sonra ortak bir paydada bir araya gelmeye çalışılmalıdır.

Özellikle ergen birey aile konuları dışında asla tutulmamalıdır. Tutulsa dahi belli edilmemelidir.

Ergen bireyin arkadaş çevresi asla eleştirilmemelidir.

Ebeveyn ergen bireyin arkadaşlarını tanımaya çalışmalı ancak bu durumu ona belli etmeden yapmalıdır.

Ergen bireye ebeveyni duyduğu sevgiyi her zamankinden daha çok belli etmelidir.

Ergen Birey Hangi Durumda Psikolojik Destek Almalıdır?

Ergenlik sürecinde beklenen davranışlar dışında durumlar gözlemleniyor ya da bu dönemin çok çatışmalı ve zarar verici boyuta doğru gittiğini düşünüyorsanız bir uzmana danışmakta geç kalınmamalıdır.