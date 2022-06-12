banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Pınarlı'da yangın
Pınarlı'da yangın
Tedbirsizliğinin sonucu yangına sebep oldu
Tedbirsizliğinin sonucu yangına sebep oldu
Sahte evrak hazırlayıp tedavüle sürdü
Sahte evrak hazırlayıp tedavüle sürdü
Gazimağusa'da kasti hasar
Gazimağusa'da kasti hasar
ASKERİ YASAK BÖLGEYİ İHLAL
ASKERİ YASAK BÖLGEYİ İHLAL
banner404

GAÜ Öğr. Gör. Yörük ergenlik psikolojisi hakkında açıklamalarda bulundu

12 Haziran 2022 Pazar 12:50
GAÜ Öğr. Gör. Yörük ergenlik psikolojisi hakkında açıklamalarda bulundu

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi ve Klinik Psikolog Baht Berrak Yörük, ergenlik psikolojisini çocukluk çağları ile yetişkinlik dönemi arasında bir geçiş dönemi olarak tanımlarken bu dönemde psikolojik alanlarda büyüme olgunlaşma olurken sosyal alanlarda da ciddi değişimler yaşanabileceğini belirtti.

Öğretim Görevlisi ve Klinik Psikolog Yörük açıklamasına şöyle devam etti;

Ergen Birey Nasıl Hisseder ve Neler Yapar?

  • Ergen birey, hissettiği değişimlere adapte olmaya çalışırken bir yandan da bununla baş etmekte zorlanır.
  • Ergen birey ben kimim sorusuna yanıt ararken bir yandan da ailesine karşıt gelme ve kendim kurallarını oluşturma eğilimi içine girer.
  • Ergenin bedenindeki değişimler gözle görülür değişimlerdir ancak gözle görülmeyen değişimler çok daha önemlidir. Çünkü gözle göremediğiniz değişimler onun duygu ve düşünceleridir.
  • Ergen bireyin duygu durumu değişkendir. Ergen bireyin ailesi ve çevresi onu bir gün aşırı pozitif ve enerjik görebilirken ertesi gün negatif ve depresif bir modda gözlemleyebilir.
  • Ergen bireyler duygularını çok uç noktalarda yaşayabilirler. Mutluyken çok mutlu üzgünken çok üzgün olabilirler ve bu uç noktaları yaşarken bedenlerini kontrol edemeyip, ses tonu ve mimiklerini ayarlamakta sorun yaşarlar.
  • Ergenler çoğu zaman kendi kendilerine kalma isteğiyle odalarına çekilebilir veya sürekli bir şekilde ev dışında zaman geçirme eğiliminde bulunabilirler.

Ergen Bireyin Ebeveynlerine Tavsiyeler?

  • Ergen birey herkesten önce ailesinden anlaşılma ve değer görme duygusunu yaşamak ister bu yüzden ebeveynin bu konuda hassas olması gerekir. Aksi durumda ergen bu duygularını gidermek adına dış dünyaya ihtiyaç duyacak ve ailesinden giderek uzaklaşacaktır.
  • Aile içinde ergen bireyle mutlaka olabilecek her konuda fikir alışverişleri yapmak önemlidir. Ergen bireyin fikirleri alındıktan sonra ortak bir paydada bir araya gelmeye çalışılmalıdır.
  • Özellikle ergen birey aile konuları dışında asla tutulmamalıdır. Tutulsa dahi belli edilmemelidir.
  • Ergen bireyin arkadaş çevresi asla eleştirilmemelidir.
  • Ebeveyn ergen bireyin arkadaşlarını tanımaya çalışmalı ancak bu durumu ona belli etmeden yapmalıdır.
  • Ergen bireye ebeveyni duyduğu sevgiyi her zamankinden daha çok belli etmelidir.

banner341
Ergen Birey Hangi Durumda Psikolojik Destek Almalıdır?

Ergenlik sürecinde beklenen davranışlar dışında durumlar gözlemleniyor ya da bu dönemin çok çatışmalı ve zarar verici boyuta doğru gittiğini düşünüyorsanız bir uzmana danışmakta geç kalınmamalıdır.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne’de portre karikatür çalışması etkinliği
Girne’de portre karikatür çalışması etkinliği
LAÜ’de konser gecesi
LAÜ’de konser gecesi
LAÜ’de ‘Uluslararası Gece’ renkli görüntülere sahne oldu
LAÜ’de ‘Uluslararası Gece’ renkli görüntülere sahne oldu
Gazimağusa'da aracın çarptığı bisikletli yaralandı
Gazimağusa'da aracın çarptığı bisikletli yaralandı
TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC’ye Geldi
TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC’ye Geldi
Toplumsal Varoluş  Platformu'ndan Açıklama
Toplumsal Varoluş  Platformu'ndan Açıklama
Altuğra: “güzelyurt Sağlık Merkezi'nde Eksiklikler Hızla Giderilecek“
Altuğra: “güzelyurt Sağlık Merkezi'nde Eksiklikler Hızla Giderilecek“
Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı Halkın Bilgisine Sunuldu
Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı Halkın Bilgisine Sunuldu
Ceviz Festivali Başladı
Ceviz Festivali Başladı
Girne-değirmenlik Yolunda Seyreden Çakıl Yüklü Kamyonet Alev Aldı
Girne-değirmenlik Yolunda Seyreden Çakıl Yüklü Kamyonet Alev Aldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim