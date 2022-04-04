GAÜ ÖĞR. GÖR. UZM. Diyetisyen Güneşer'den yaz aylarına daha sağlıklı başlamanın 10 yolu

GAÜ Öğretim Görevlisi ve Uzman Diyetisyen Simge Güneşer açıklamasında, “Bağışıklık sisteminizi destekleyen ve enerjinizi artırabilecek küçük değişiklikler doğrultusunda bahar ayını daha sağlıklı tamamlamamız oldukça mümkün” diyerek en etkili 10 yöntemi belirtti.

Kefir

Güçlü bir bağışıklık sistemi ve mikrobiyota dostu olan kefir, bahar yorgunluğunun giderilmesine yardımcı olan en önemli probiyotik kaynağıdır. Günde bir su bardağı sade kefir ve bir porsiyon meyve ile birlikte çok sağlıklı bir ara öğün tüketmek kilo kaybının desteklenmesine ve enerjinizin yükselmesine yardımcı olacaktır.

Ayrelli / Kuşkonmaz

Kıbrıs’ın vazgeçilmez sebzelerinden biri olan ayrelli, yüksek potasyum ve folik asit kaynağıdır. Ayrıca iyi bir antioksidan deposu olarak haftada 2-3 öğün tüketilmesi önerilmektedir.

Semizotu

Bahar yorgunluğunu gidermenin en önemli kaynaklarından biri olan semizotu, içerisinden bulunan omega3 yağ asitleri ve yüksek su oranı yapısıyla bağışıklığı desteklekleyen bir sebzedir. Bitkisel olarak vücudumuza en etkisi olan demir ve kalsiyum alımına yardımcıdır. Haftada 2-3 öğün az zeytinyağlı ve yoğurtlu semizotu salatası tüketilmesi önerilmektedir.

Enginar

Yapısında bulunan yüksek posa, potasyum C ve A vitamini ile birlikte vücudu temizleme toksik maddelerin atılımına yardımcı olmaktadır. Enginarı günlük olarak tüm salatalara ve zeytinyağlı tüm yemeklere ekleyerek tüketimini artırılmalıdır.

Çilek

Bahar aylarının en önemli meyvesi olan çilek, yüksek lif ve su oranı ile uzun süre tok hissetmemize yardımcı olur. Ayrıca düşük kalori değeri ile beslenme listenizde mutlaka yer almalıdır.

6.Çağla Badem

Bahar aylarının vazgeçilmezi olan çağla badem, içerisinde bulunan yüksek E vitamini, lif ve magnezyum içeriği ile enerji sağlayıp bağışıklığın güçlenmesin de oldukça etkilidir. Ara öğün olarak 8-10 adet tüketilmesi oldukça yarar sağlayacaktır.

7.Yumurta

Anne sütünden sonra en iyi protein kaynaklarından biri ise yumurtadır. İçerisinde bulunan demir ile birlikte yorgunluk ve halsizliğin giderilmesine katkı sağlamaktadır. Mutlaka her gün 1 yumurta ile güne başlayarak enerjinizi artırmanız mümkün.

8.Et tüketimini azaltmak

Baharın gelişi ile birlikte yüksek kalorili besin tüketimini azaltmalı hafiflemek ve yenilenmek adına daha çok sebze ve meyveleri beslenmemize katmamız gerekmektedir. Protein kaynağı olarak haftada en az üç-beş gün beyaz et tercih edilmesi önerilmektedir. Izgara balık ve tavuk tüketimi en sağlıklı protein kaynaklarından biridir.

9Açık hava egzersizleri

Havaların ısınması ve günlerin uzamaya başlaması ile birlikte açık hava egzersizleri, yürüyüş, koşu ve yoga gibi aktiviteler yapılması daha sağlıklı bir bedene kavuşmamız için oldukça önemlidir. Temiz hava ile birlikte yapılan egzersizlerin yorgunluk ve halsizliğin giderilmesinde oldukça önemli olduğunu gösteren çalışmalar vardır.

10Yeşil yapraklı sebzeler

Bahar aylarından en önemli besin kaynaklarımız taze sebzeler maydanoz, fesleğen, roka, golyandro gibi yeşil yapraklı besinlerin ttüketiminin artırılması kilo kaybını destekleyicidir.