banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1093
ALTIN
460.621
DOLAR
7.0098
STERLİN
9.3555
EURO
8.3161
Denktaş: Ok yaydan çıktı artık!
Denktaş: Ok yaydan çıktı artık!
Şükran
Şükran
Halkın okkalı bir cevabı olacak
Halkın okkalı bir cevabı olacak
Denktaş’ın arkasındaki hangi Denktaş?
Denktaş’ın arkasındaki hangi Denktaş?
banner355

GAÜ'nün 35. yılında sunmuş olduğu özel fiyatlı master ve doktora programları için başvurular devam ediyor

05 Ağustos 2020 Çarşamba 13:59
GAÜ'nün 35. yılında sunmuş olduğu özel fiyatlı master ve doktora programları için başvurular devam ediyor
banner337
banner351

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Yükseköğretimde kutladığı 35. yılı dolayısıyla, Mezunlarına ve KKTC'ye özel Master ve Doktora programlarında büyük indirim fırsatı sunuyor.

“Liderlik Hikayenle Dünyayı Değiştir” sloganı ile hızla büyümeye devam eden GAÜ, KKTC'ye özel sunmuş olduğu indirim ile, akademik kariyer yapmak isteyenlere büyük fırsat tanıyor. 

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada; YÖK, YÖDAK, Eduniversal, IACBE ve dünyanın önde gelen diğer akreditasyon ve denklik kurumlarından onaylı 44 Master ve 15 Doktora programı için; dönem farketmeksizin mezunlarına, KKTC vatandaşlarına, TSK ve Güvenlik Kuvvetleri, Polis, Şehit ve Gazi Çocukları ile Elçilik Mensupları ve eşlerine özel indirim fırsatı sunulduğu belirtildi.

banner341
GAÜ'nün; özellikle Sağlık Yönetimi Master programı ile, Türkiye'deki en başarılı üniversiteler kategorisinde  yer alan tek isim olduğu, dünya sıralamasında ise 95'inci sırada yer aldığı ifade edildi. Diğer yandan; Bir KKTC Üniversitesi olarak GAÜ'nün, Ortadoğu ve Orta Asya'daki 'Ekonomi Yüksek Lisans Eğitimi' dalında da Türkiye'nin en iyi 5 üniversitesi arasına girme başarısını gösterdiği vurgulandı.

Akademik platform ve çevrelerin görüşleri, fakülte-öğrenci oranı, fakülte başına alınan atıf, sektörler ve işveren görüşleri, GAÜ'nün açık ara elinde bulundurduğu "uluslararası öğrenci-personel" oranları gibi veriler bazında yapılan değerlendirmeler sonucunda; Girne Amerikan Üniversitesi, "Construction Management" alanında ise, dereceye giren 2 Türk Üniversitesi arasından; 78'inci sırada yer alıyor.

Özel İndirim Fırsatları ile Başvurular Devam Ediyor

GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne kampüs bünyesinde bulunan 44 Master programı için 2020 yaz dönemi kayıtlarında 1800 Euro (tüm program), 15 Doktora programı için ise 2020 Güz dönemi kayıtlarına özel ücretin 5000 Euro ( tüm program) olduğu ifade edildi.

Aday öğrencilerin, www.gau.edu.tr ve graduate.gau.edu.tr web adreslerinden ayrıntılı bilgi alınabileceği, başvuru işlemlerinin ise bilgi@gau.edu.tr mail adresi üzerinden yürütülebileceği bildirildi. 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fikri Ataoğlu: “Denktaş’ı destekleyeceğiz”
Fikri Ataoğlu: “Denktaş’ı destekleyeceğiz”
“Pozitif vaka” kaçmaya çalıştı
“Pozitif vaka” kaçmaya çalıştı
Gazimağusa’da Harup Hasadına Başlama Tarihi 17 Ağustos Olarak Belirlendi
Gazimağusa’da Harup Hasadına Başlama Tarihi 17 Ağustos Olarak Belirlendi
Haksen: “kamu Hizmeti Komisyonu Görevlerini Yerine Getirmiyor”
Haksen: “kamu Hizmeti Komisyonu Görevlerini Yerine Getirmiyor”
Hafta Sonu Hava Sıcaklığı Birkaç Derece Düşecek
Hafta Sonu Hava Sıcaklığı Birkaç Derece Düşecek
Tartıştığı ev arkadaşına tabak fırlattı, ayağında 5 cm lik kesik oluştu
Tartıştığı ev arkadaşına tabak fırlattı, ayağında 5 cm lik kesik oluştu
Meclis, Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı
Meclis, Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı
Devlet Üretme Çiftlikleri damızlık oğlak satışları 32TL/kg’den başladı
Devlet Üretme Çiftlikleri damızlık oğlak satışları 32TL/kg’den başladı
Gökçen: “Çözümden yana olmayan Yunanistan Batı'nın şımarık çocuğu“
Gökçen: “Çözümden yana olmayan Yunanistan Batı'nın şımarık çocuğu“
Sağlık Bakanı Pilli, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Dna Laboratuvarını Ziyaret Etti
Sağlık Bakanı Pilli, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Dna Laboratuvarını Ziyaret Etti

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim