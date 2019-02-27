GAÜ, Nijerya’da büyüyor

GAÜ, NİJERYA’DA BÜYÜYOR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki yüksek öğrenim kurumlarına, Afrika Kıtası’ndan en çok öğrenci adayı başvurusu yapılan ülkelerin başında gelen Nijerya’da, Girne Amerikan Üniversitesi’nin oluşturduğu tanıtım ve marka atağı büyüyor.

Bu doğrultuda GAÜ Marketing Koordinatörlüğü bir açıklama yaparak; Afrika ülkeleri genelinde tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ivme kazandıracak iş birliği platformlarına bir yenisinin daha eklenerek, Nijerya’nın önde gelen üniversiteleri ile akademik iş birliği anlaşmasını gerçekleştirdiği bilgisini paylaştı.

Paylaşılan bilgide; GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’ın yanında, Nijeryalı yetkililer Gideon Jude ile Praise Folaji ve GAÜ Marketing Koordinatörü Leyla Biçer’in yer aldığı protokol imza töreni ve bağlı sürecin, akademik iş birliğine güç vereceği inancı da vurgulandı.