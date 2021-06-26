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GAÜ müzik öğretmenliğinden çevrim içi yetenek sınavı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakültesi Bünyesinde eğitim veren Müzik Öğretmenliği Bölümü, 2021-2022 Akademik yılı için çevrimiçi yetenek sınavı düzenliyor.

26 Haziran 2021 Cumartesi 16:01
GAÜ müzik öğretmenliğinden çevrim içi yetenek sınavı
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Yetenek sınavıyla ilgili GAÜ Müzik Öğretmenliği Bölümünden yapılan açıklamada, 2021-2022 Akademik yılı yetenek sınavının çevrimiçi olarak gerçekleşeceği belirtilirken, yetenek sınavının ölçme ve değerlendirme olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılacağı, enstrüman sınavının ayrı olarak hesaplanacağı ve 100 tam puan üzerinden değerlendirileceği ifade edildi.

Müzik konusunda kendilerini dünya profesyonelleri arasında görmek isteyen üniversite adaylarının, GAÜ Müzik Öğretmenliği Çevrimiçi Yetenek Giriş Sınavı`na katılmaya davet edilen açıklamada, kişilerin profesyonel müzik eğitimi alarak, dünya çapında müzisyenler olabileceği ifade edildi.

Son Başvuru 9 Temmuz

GAÜ Müzik Öğretmenliği çverimiçi Yetenek Sınavı için son başvuru tarihinin 9 Temmuz Cuma olduğu belirtilen açıklamada, şartlar ve detaylar şu şekilde aktarıldı;

Yetenek sınavında ölçme ve değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktir. Ancak enstrüman sınavı ayrı olarak hesaplanacak ve 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Buna göre adaylardan:
 

GAÜ Yetenek giriş sınavına başvuran adaylar, Yeni Lisans öğrencisi ve Yatay Geçiş Lisans öğrencisi olarak iki ayrı sınav düzeyinde değerlendirilecektir.

Buna göre adaylardan:

1- Teker teker verilecek olan 5 ayrı sesin “na” hecesi ile tekrarlanması istenir. (5 puan)

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2- Aynı anda çalınacak olan 5 adet çift sesin “na” hecesi ile ayrı ayrı tekrarlanması ve hangi aralık olduğunun söylenmesi istenir. (Örnek: Büyük 3’lü, Tam 5’li etc.) (10 puan)

3- Ayni anda çalınacak olan 4 adet 3 sesli akorun “na” hecesi ile ayrı ayrı tekrarlanması istenir. (12 puan)

4- Aynı anda çalınacak olan 3 adet 4 sesli akorun “na” hecesi ile ayrı ayrı tekrarlanması istenir. (12 puan)

5- Çalınacak olan tonal veya makamsal bir ezginin “na” hecesi ile tekrarlanması istenir. (5 puan)

6- Çalınacak olan bir ritimsel pasajın “el çırparak” tekrarlanması istenir. (5 puan)

7- Verilecek olan 8 ölçülük tonal bir solfej parçasının deşifre olarak okunması istenir. (11 puan)

8- Adaylar tarafından önceden seçilmiş olan herhangi bir şarkının, türkünün ya da marşın söylenmesi, adayların sesini kullanabilme becerisini, ses niteliğini, ses sınırını, sesinin işlenebilirliliğini ve ayrıca tonal duygusunu göstermesi istenir. (10 puan)

9- Dikte: Modal ya da Tonal dizilerde 8 ölçülük bir dikte parçası çalınır ve adaylardan yazması istenir. (NOT: Dikte sınavları toplu halde yapılır.) (30 puan)

Enstrüman Yeteneği: Adayların birseysel enstrümanındaki düzeyini belirlemek için farklı dönemlere ait (Barok, Klasik etc.,) 3-5 dakika arasında iki ayrı eser çalması istenir. (100 puan)

Yetenek sınavının bitiminde komisyon üyelerince adaya verilen puanların toplamının üye sayısına bölünmesi ile adayın başarı puanı hesaplanır. Hesaplanan genel puanlamaya göre adaylar sıralanır ve en yüksek puandan başlamak üzere kontenjan sayısına göre Yetenek Giriş sınavında başarı gösteren adaylar Girne Amerikan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümüne kayıt yaptırmaya hak kazanır.

Ayrıca, gerçekleştirilecek olan çevrimiçi yetenek sınavları ile ilgili detaylı bilgi için; 0850 650 2000 ve 0548 870 87 17 numaralı telefon veya [email protected] e-mail adresinden GAÜ Müzik Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Deniz Sever’e ulaşılabileceği ifade edildi.

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