Gaü Müzik Bölümü Yetenek Sınavı 20 Eylül’de…

Lefkoşa, 15 Eylül 19 : Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakültesi bünyesinde eğitim veren Müzik Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı 20 Eylül Cuma günü yapılacak.

GAÜ Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden yapılan açıklamada, yetenek sınavının ölçme ve değerlendirme olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılacağı belirtilirken, enstrüman sınavının ayrı olarak hesaplanacağı ve 100 tam puan üzerinden değerlendirileceği ifade edildi.

GAÜ’den yapılan açıklamada, Yetenek Giriş Sınavı’na katılmak isteyen adayların https://education.gau.edu.tr/muzik ogretmenligi bolumu.html adresinden “Yetenek Giriş Sınavı Başvuru Formu”nu doldurarak, kayit@gau.edu.tr adresine iletmeleri gerekiyor.

(RU/FEZ)