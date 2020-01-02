GAÜ "Mission Africa" programına Gana'yı da ekledi

Girne Amerikan Üniversitesi uluslararası marka değerini ‘Mission Africa’ kapsamında yaptığı hamleler ile tüm dünyaya ve Afrika Kıtasına duyurmaya devam ediyor.

GAÜ 35. akademik yılında başlattığı; ‘Uluslar Projesi 35’ kapsamındaki ‘Afrika Misyonu’nu, Nijerya’da bulunan 12 Devlet Üniversite ile yaptığı akademik işbirliği anlaşması ile bir üst boyuta taşıdı. Yakın bir zaman önce de GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar başkanlığında GAÜ Kıbrıs yerleşkesinde bir araya gelen 12 Nijerya Devlet Üniversitesi’nin üst düzey yetkilileri, Nijerya’da ilk kez başlatılacak olan ‘Cross Borders’ açılımı için imza attı. Nijerya üniversitelerinden sonra bu kez de Girne Amerikan Üniversitesi yerleşkesi, kapılarını Gana’dan gelen misafirleri için açtı.

GAÜ, Gana’da başta uluslararası hukuk, mühendislik, mimarlık, uluslararası ilişkiler, hemşirelik, eczacılık, turizm ve otelcilik ve ayrıca gastronomi eğitimlerinin başlaması için harekete geçti.

Toplantıya Gana’dan gelen yetkililerin yanında, GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar ve GAÜ Küresel Stratejik İşbirlikleri Direktörü Doç. Dr. İsmet Esenyel katıldı. Konu ile ilgili görüşlerine başvurulan Kurucu Rektör Serhat Akpınar; ‘’Mission Africa’ kapsamında Gana ile atılan bu adımlar, iki ülke arasındaki eğitim köprülerinin kurulmasına ve eğitimdeki standartların yeni bir boyut kazanmasına yardımcı olacaktır’ ifadelerini kullandı.

Kurucu Rektör Akpınar, özellikle Gana’nın kabuğundan çıkmaya başlayan büyük bir ekonomik potansiyele sahip olduğunu, GAÜ’nün Gana gelişim ve kalkınma sürecine de bu imza ile ilk katkının yapıldığına işaret etti.

Akpınar, Altın ve Kakao üretiminde dünyada en önde gelen ülkelerden olan Gana ile kurulacak eğitim ilişkilerinin Kuzey Kıbrıs tanıtımına da doğrudan katkı sağlayacağını vurguladı.

GAÜ Küresel Stratejik ve İşbirliği Direktörü İsmet Esenyel; toplamda 40 üniversitenin yer aldığı ‘Cross Borders’ yükseköğretim sürecine GAÜ ile katılım gösteren 12 üniversite ile ilk imzaların atıldıktan sonra Afrika kıtası içerisinde koordinasyon üstlerinden bir tanesinin de Gana olacağını belirtti.

GAÜ Kuzey Kıbrıs yerleşkesinde; GAÜ eğitim disiplinleri, tüm fasilite ve laboratuarlarının tüm detayları ile Gana ekibi ile paylaşıldığını ifade eden Esenyel, gelen misafirlerin var olan standartlara hayran kaldıklarını vurguladı.