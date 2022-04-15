GAÜ Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi resim sergisi düzenledi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından organize edilen resim sergisine ilgi yoğun oldu.

GAÜ Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Uluslararası Dünya Sanat Gününde Elysium Binası'nda bulunan atölyelerde resim sergisi gerçekleştirdi. 10.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşen sergide, Prof. Lutz Presser ile Göz Kamaştırıcı Kamuflaj teması üzerinde çalışan öğrenciler büyük enstalasyonlar üreterek eserlerini sanatseverlerle buluşturdular.