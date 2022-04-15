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GAÜ Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi resim sergisi düzenledi

GAÜ Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi ‘Uluslararası Dünya Sanat Günü’nde resim sergisi düzenledi.

15 Nisan 2022 Cuma 16:04
GAÜ Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi resim sergisi düzenledi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından organize edilen resim sergisine ilgi yoğun oldu.

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GAÜ Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Uluslararası Dünya Sanat Gününde Elysium Binası'nda bulunan atölyelerde resim sergisi gerçekleştirdi. 10.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşen sergide, Prof. Lutz Presser ile Göz Kamaştırıcı Kamuflaj teması üzerinde çalışan öğrenciler büyük enstalasyonlar üreterek eserlerini sanatseverlerle buluşturdular.

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