GAÜ mimarlık öğrencilerinden “Mobilya Sergisi”

Sergi koordinatörü GAÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Mimar ve Ressam Ece Apan, öğrencilerinin Mobilya Üretim Teknikleri, Çağdaş İç Mimarlık ve Detaylandırma derslerinde dönem boyunca öğrendikleri bilgileri, el becerileri ile birleştirerek ürettikleri oturma gurubu ve ara bölücü duvar gibi tasarımlı mobilyalarının sergiye sunulduğunda, çeşitli fakültelerden gelen ziyaretçilerin çalışmalarını yorumlamalarından son derece memnun olduklarını belirtti.



Apan; "Tasarım öğrenme ve geliştirme aşamasında gelişimimize en çok katkı sağlayan unsurlardan biri de eleştiri almaktır, olumlu ya da olumsuz eleştirilerin tasarımlarımızı farklı bakış açıları ile görüp her zaman daha iyi tasarımlar yapmamız için bizleri motive etmesi gerekmektedir” dedi.



Açılışı gerçekleşen “Mobilya Sergisi”nin GAÜ Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi giriş katında, 13.01.2020 tarihine kadar açık kalacağı belirtildi.