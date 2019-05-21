GAÜ Mimarlık İstanbul’da çok ortaklı yaz okulu düzenliyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, 24 Haziran – 26 Temmuz tarihleri arasında; Kadıköy Belediyesi ve Tasarım Atölyesi Kadiköy (TAK) işbiliriği ile yaz okulu düzenliyor.

GAÜ Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Akademisyenleri Doç. Dr. Hossein Sadri ve Doç. Dr. Senem Zeybekoğlu’nun girişimi ile koordine edilen yaz okulu bünyesinde, Kadıköy’de bulunan TAK binasında GAÜ Öğrencilerinin katılımıyla 5 hafta boyunca atölye çalışmaları ve söyleşiler düzenlenecek.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Doç. Dr. Hossein Sadri, yaz okulu bünyesinde GAÜ Akademisyenlerinin yanısıra, İstanbul’un farklı üniversitelerinden akademisyenlerin ve meslek odalarından, sivil toplumdan ve belediyeden uzmanların katılımıyla herkese açık çeşitli söyleşiler gerçekleştireceklerini belirtti. Yaz okulunun gerçekleşeceği mekanın, tasarım atölyesi olarak mimarlık ve kentsel tasarım camiasının İstanbul’daki önemli etkinlik merkezlerinden biri olduğunu ve çok katılımlı yöntemlerle kent sorunlarının çözümü için tasarım önerilerinin geliştirilmesi yönünde çalıştığını söyleyen Sadri, atölye çalışmalarında Kadıköy Hasanpaşa özelinde ekolojik ve sosyal sorunların çözümü için pilot proje olabilecek nitelikte kentsizleşme ve geçiş tasarımı yöntemleri kullanılarak orijinal tasarım önerilerinin geliştirilmesinin ve belediye ve halkla paylaşılmasının planlandığını bildirdi.