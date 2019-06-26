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GAÜ Mimarlık Fakültesi, “Kentsizleşme” konusunu İstanbul’da anlatıyor

GAÜ Mimarlık Fakültesi, “Kentsizleşme” konusunu İstanbul’da anlatıyor

26 Haziran 2019 Çarşamba 13:41
GAÜ Mimarlık Fakültesi, “Kentsizleşme” konusunu İstanbul’da anlatıyor

GAÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ İSTANBUL YAZ OKULU BAŞLADI

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, 24 Haziran – 26 Temmuz tarihleri arasında; Kadıköy Belediyesi ve Tasarım Atölyesi Kadıköy (TAK) işbirliğinde düzenlediği yaz okulu bünyesinde, yeni bir bilim alanı olan “Kentsizleşme”yi ilk defa İstanbul’da anlatmaya başladı.

 GAÜ Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Akademisyeni Doç. Dr. Hossein Sadri yaz okulunun başlamasının ilk gününün ardından yaptığı açıklamada; “Tasarım Atölyesi Kadıköy’de mimarlık öğrencileri ile bir araya geldik. Tasarım Atölyesi Kadıköy’ün yürütücüsü Batur Seçilmiş, tasarım atölyesinin aktiviteleri hakkında, Kadıköy Belediyesi mekânsal stratejik planı hakkında ise plan sorumlusu Nazım Akkoyunlu bizlere sunum gerçekleştirdiler. İlk gün öğrencilerimiz ile beraber ekolojik sorunları ve sosyal meselelerini çözmek için çalışacağımız Hasanpaşa bölgesindeki Kurbağalı Dere ve çevresini ziyaret ettik ve alan çalışmalarına başladık” dedi.

Doç. Dr. Hossein Sadri, yaz okulu süresince çok sayıda halka açık etkinlik gerçekleşeceğini ve bu etkinlikler çerçevesinde Girne Amerikan Üniversitesi ve Kadıköy Belediyesi’ne ilaveten, Birleşmiş Milletler Gelişme Programı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Mimarlar odası, Çevre Mühendisleri Odası, İnsan Yerleşimleri Derneği ve Ekoharita'dan konuşmacıların katkı sunacağını belirtti.
 

Batur Seçilmiş, Nazım Akkoyunlu sunumlarının ardından yaz okulu boyunca her gün saat 14:00’da Tasarım Atölyesi Kadıköy'de gerçekleşecek olan çeşitli seminer ve panellerin devamı ise şöyledir;

26 Haziran Carsamba Semra Aydınlı

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27 Haziran Persembe Derviş Zaim
1 Temmuz Pazartesi Hülya Turgut
2 Temmuz SALI Hossein Sadri
3 Temmuz Carsamba Sinan Omacan, İpek Akpınar
4 Temmuz Persembe Meryem Kayan
8 Temmuz Pazartesi Murat Cemal Yalçından, Korhan Gümüş
11 Temmuz Persembe Murat Çetin
15 Temmuz Pazartesi Alper Can Kılıç, Aslıhan Demirtaş
18 Temmuz Persembe Mıke Paleah

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