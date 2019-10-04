GAÜ, mimarlar gününü kutluyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Mimarlık Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Mehmet Adil Dünya Mimarlar Günü’nün tarihçesinden bahsederek; “Elimizde olan verilere göre Dünya Mimarlık Günü 1985’de Uluslararası Mimarlar Odası öncülüğünde başlatılmıştı. Her temmuz ayının ilk pazartesini Dünya Mimarlar Günü olarak talep edilmişti. 1996’daUluslararası Mimarlar Odası Dünya Mimarlık Gününü, Birleşmiş Milletlerin “ World Habitat Day” diye adlandırılmış Dünya Yaşam Ortamı Günü ile uyumlu olarak her ekim ayının ilk pazartesi gününe alınmıştı” ifadelerini kullandı.

Adil, 1948’de başlatılan girişimlerin günümüzde kutlanmakta olan Dünya Mimarlar Günü’nün öncelikli temelini oluşturan önemli öğelerden biri olduğunu vurguladı.

2019 Dünya Mimarlık Günü temasının “ Mimarlık, herkes için konut” olarak belirlendiği ve yarışmaların bu bazda yapıldığını açıklayan Mehmet Adil; “Fakültemizin Mimarlık Bölümü akademisyenlerimizden Doç. Dr. Hossein Sadri ve Kenan Güvenç tarafından Dünya Mimarlar Günü’nün temasına uyumla “Mimarlık için değil herkes için konut” isimli seminere dikkat çekti.

Seminerin 7 Ekim 2019’daq Millenyum Senato Binası’nda gerçekleşeceğini, vurgulayan Adil, tüm öğrencileri seminerde yer almasını gerektiğini vugulayark Dünya Mimarlar Günü’nü kutladı.