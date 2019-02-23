Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103186
ALTIN
227.186
DOLAR
5.3171
STERLİN
6.9436
EURO
6.0307
Yarın 8 saatlik elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Süt üreticileri bir ilki gerçekleştirerek süt ürünleri fabrikası kurdu
SÜT ÜRÜNLERİ FABRİKASI KURULDU
4 araç trafikten men edildi
4 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Polisten sis uyarısı...
Son Dakika
POLİSTEN SİS UYARISI
banner282
Flaş Haber
Polisten sis uyarısı...
Kapat

GAÜ-Marseille Aix Üniversitesi Twinnet Projesi tamamlandı

GAÜ-Marseille Aix Üniversitesi Twinnet Projesi tamamlandı

23 Şubat 2019 Cumartesi 19:23
GAÜ-Marseille Aix Üniversitesi Twinnet Projesi tamamlandı

Girne Amerikan Üniversitesi Eczacılık Bölümü öğrencileri Twinnet projesi kapsamında gerçekleştirilen EPSA (European Pharmacy Students Association - Avrupa Eczacılık Öğrencileri Birliği ) bünyesinde bulunan Twinnet öğrenci değişim programını başarıyla tamamladı.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Geçen sene İspanya’nın Barcelona kentinde bulunan Barcelona Üniversitesi ile başlayan twinnet projesinin, bu sene Fransa’nın güney kenti olan Marseille Aix Üniversitesi ile anlaşmış olup son sürat devam ettiğini belirttiler. 

GAÜ Öğretim Üyesi Yrd.Doc.Dr. Simge Davulcu, “Twinnet Projesi EPSA üyeleri arasındaki kültür alışverişine, bilgi ve deneyimlerin aktarımına imkan veren, öğrencileri geliştirmeyi amaçlayan bir öğrenci değişim programıdır. Bu hareketlilik projesinde, farklı ülkelerden gelen iki, üç veya dört öğrenci grubu kendi aralarında değişim yapıp birbirlerini ziyaret ederler. Twinnet projesi kültürler arası farkındalığı öğreterek, sorumluluk almayı ve bir projeyi planlamayı ve yönetmeyi öğreterek öğrenciler için en üst düzey deneyime sahip olabilecekleri bir projedir” dedi. 

GAÜ Eczacılık Fakültesi öğrencileri Twinnet Projesinin amacı hakkında, “Globalleşen dünyada kültürlerarası boyutta olması gereken diyaloglarda artık farklı kültürden olanı öteleme, önyargı ve nefret söylemlerinin yerini sevgiye, dostluğa ve bilgi paylaşımına, öteki kavramının silinerek yerine biz kavramını koyulmasına yardımcı olmaktır. Bu dönüşümün hayata geçirilmesinde biz Girne Amerikan öğrencileri olarak üzerimize düşen görevi yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Biz sadece bilimi ve kültürümüzü kendi çevremizde değil, farklı kültürlerle harmanlayıp bir sevgi demetine dönüştürmeli ve bizden önceki ve sonraki bireylere de örnek olabilmeliyiz. İşte bu yüzden Twinnet Projesiz dostluğa açılan bir kapı ve en önemli kalıp önyargıları yıkan önemli bir güç, gülen yüzlerin resmini çekip güzel yarınlar hazırlayan bir sevgi seli bütünlüğüdür” dedi. 

EPSA Twinnet projesine katılarak öğrencilerin değişim programında yer almalarının önemli bir başka amacı da Girne Amerikan Üniversitesi Eczacılık fakültesi öğrencilerinin, Avrupa öğrencileri ile sosyal ve kültürel anlamda kaynaştırarak, bu tür projelerin fakültemizdeki kaliteyi uluslararası alanda görünür kılmaktır.

Twinnet projesi kapsamında GAÜ Rektörü Sayın Prof.Dr. Kutsal Öztürk’ü ziyaret eden Girne Amerikan Üniversitesi Eczacılık fakültesi öğrencileri, Eczacılık Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr Turay Yardımcı’dan ve Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Sayın Yrd. Doç. Dr. Simge Davulcu Menket’den katılım belgelerini aldılar.
 

Son Güncelleme: 23.02.2019 20:27
Anahtar Kelimeler:
Gaü Marseille Twinnet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ Pedagojik Formasyon Sertifika Programı için son başvuru 5 Mart
GAÜ Pedagojik Formasyon Sertifika Programı için son başvuru 5 Mart
LAÜ’de Kıbrıs kültürü tanıtıldı
LAÜ’de Kıbrıs kültürü tanıtıldı
24 Şubat 2019 Pazar Gündemi
24 Şubat 2019 Pazar Gündemi
Ctp Akçay’daydı
Ctp Akçay’daydı
Yunus Emre Enstitüsü’nde Yeni Dönem Kursları Başlıyor
Yunus Emre Enstitüsü’nde Yeni Dönem Kursları Başlıyor
22 Şubat İzci Düşünce Günü... Özyiğit: “izcilik Faaliyetlerinin Artarak Sürmesi Görüşündeyiz”
22 Şubat İzci Düşünce Günü... Özyiğit: “izcilik Faaliyetlerinin Artarak Sürmesi Görüşündeyiz”
Resmi Gazete’den Haberler… Bitkisel Üretim Alanları Uydu Fotoğraflarıyla Kontrol Edilecek
Resmi Gazete’den Haberler… Bitkisel Üretim Alanları Uydu Fotoğraflarıyla Kontrol Edilecek
Yeniboğaziçi’nde Tohum Takas Şenliği İçin Toplantı
Yeniboğaziçi’nde Tohum Takas Şenliği İçin Toplantı
Pehlivan’ın “saraydan Karma” Sergisi Girne’de Açıldı
Pehlivan’ın “saraydan Karma” Sergisi Girne’de Açıldı
Trafik Ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu Olağanüstü Toplandı
Trafik Ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu Olağanüstü Toplandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim