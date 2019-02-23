GAÜ-Marseille Aix Üniversitesi Twinnet Projesi tamamlandı

Girne Amerikan Üniversitesi Eczacılık Bölümü öğrencileri Twinnet projesi kapsamında gerçekleştirilen EPSA (European Pharmacy Students Association - Avrupa Eczacılık Öğrencileri Birliği ) bünyesinde bulunan Twinnet öğrenci değişim programını başarıyla tamamladı.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Geçen sene İspanya’nın Barcelona kentinde bulunan Barcelona Üniversitesi ile başlayan twinnet projesinin, bu sene Fransa’nın güney kenti olan Marseille Aix Üniversitesi ile anlaşmış olup son sürat devam ettiğini belirttiler.

GAÜ Öğretim Üyesi Yrd.Doc.Dr. Simge Davulcu, “Twinnet Projesi EPSA üyeleri arasındaki kültür alışverişine, bilgi ve deneyimlerin aktarımına imkan veren, öğrencileri geliştirmeyi amaçlayan bir öğrenci değişim programıdır. Bu hareketlilik projesinde, farklı ülkelerden gelen iki, üç veya dört öğrenci grubu kendi aralarında değişim yapıp birbirlerini ziyaret ederler. Twinnet projesi kültürler arası farkındalığı öğreterek, sorumluluk almayı ve bir projeyi planlamayı ve yönetmeyi öğreterek öğrenciler için en üst düzey deneyime sahip olabilecekleri bir projedir” dedi.

GAÜ Eczacılık Fakültesi öğrencileri Twinnet Projesinin amacı hakkında, “Globalleşen dünyada kültürlerarası boyutta olması gereken diyaloglarda artık farklı kültürden olanı öteleme, önyargı ve nefret söylemlerinin yerini sevgiye, dostluğa ve bilgi paylaşımına, öteki kavramının silinerek yerine biz kavramını koyulmasına yardımcı olmaktır. Bu dönüşümün hayata geçirilmesinde biz Girne Amerikan öğrencileri olarak üzerimize düşen görevi yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Biz sadece bilimi ve kültürümüzü kendi çevremizde değil, farklı kültürlerle harmanlayıp bir sevgi demetine dönüştürmeli ve bizden önceki ve sonraki bireylere de örnek olabilmeliyiz. İşte bu yüzden Twinnet Projesiz dostluğa açılan bir kapı ve en önemli kalıp önyargıları yıkan önemli bir güç, gülen yüzlerin resmini çekip güzel yarınlar hazırlayan bir sevgi seli bütünlüğüdür” dedi.

EPSA Twinnet projesine katılarak öğrencilerin değişim programında yer almalarının önemli bir başka amacı da Girne Amerikan Üniversitesi Eczacılık fakültesi öğrencilerinin, Avrupa öğrencileri ile sosyal ve kültürel anlamda kaynaştırarak, bu tür projelerin fakültemizdeki kaliteyi uluslararası alanda görünür kılmaktır.

Twinnet projesi kapsamında GAÜ Rektörü Sayın Prof.Dr. Kutsal Öztürk’ü ziyaret eden Girne Amerikan Üniversitesi Eczacılık fakültesi öğrencileri, Eczacılık Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr Turay Yardımcı’dan ve Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Sayın Yrd. Doç. Dr. Simge Davulcu Menket’den katılım belgelerini aldılar.

