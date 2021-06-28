GAÜ Makina Mühendisliğinden İha Projesi

GAÜ Makina Mühendisliği son sınıf öğrencisi Abdal Kaream Alyzoyoud sunduğu proje ile hayata geçen İHA yapım süreci hakkında açıklamada bulunan Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı Assoc. Prof. Dr. Keyvan Bahlouli, “İHA yapmak için devam eden bir projemiz var. Bu projeyle ilgili öncelikle şunu belirtmek isterim ki, projeyi öneren öğrencim Abdal Kaream Alyzoyoud’un çalışkanlığı ve inandıklarını gerçekleştirmedeki başarısı nedeniyle gurur duymaktayım” dedi.

Bahlouli açıklamasında, projenin temel amacının orijinaline göre performansı artırılmış bir İHA yapmak olduğunu ve projenin 3 aşamasının bulunduğunu belirtti. Bahlouli, “İlk aşama, İHA‘nın tasarımının yanı sıra projenin uygulanabilirliğini ve planlanmasını içeriyor. İlk aşama başarı ile tamamlandı. İkinci aşama, İHA’nın oluşturulmasını içeriyor. Şu anda ikinci aşamadayız ve bu aşamanın sonuna yaklaşıyoruz. Her şey planlandığı gibi giderse ikinci aşamayı altı hafta içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Üçüncü aşama, İHA2nın uygun bir deneme alanında test edilmesini içeriyor” şeklinde konuştu.

Bahlouli aynı zamanda projeye destekleri için GAÜ rektörü Serhat Akpınar’a, genel sekretere ve proje ekibine teşekkür etti.

İHA Projesi, Askeri Ve Araştırma Ve Kurtarma Operasyonlarında, Haritalama Uygulamalarında Kullanılabilecek

Proje önerisini sunan Makina Mühendisliği son sınıf öğrencisi Abdal Kaream Alyzoyoud ise yaptığı açıklamada, “Söz konusu proje arama ve kurtarma amaçlarıyla ilgilidir. Bu tür uçaklar askeri ve sivil olmak üzere iki şekilde kullanılmaktadır ve bizim projemiz siviller içindir” dedi.

Projenin başarılı bir şekilde tamamlanması ve geliştirilmesi ile İHA, askeri ve araştırma ve kurtarma operasyonlarında, haritalama ve denetim uygulamalarında kullanılabilecek.