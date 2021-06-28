banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
28 Haziran 2021 Pazartesi gündemi
28 Haziran 2021 Pazartesi gündemi
Yapmayın bunu artık!
Yapmayın bunu artık!
Arıklı’nın, Siyasetin ve KKTC’nin ‘’Ayar’’ı
Arıklı’nın, Siyasetin ve KKTC’nin ‘’Ayar’’ı
Asgari ücretli de tatil yapsın…
Asgari ücretli de tatil yapsın…
banner376

GAÜ Makina Mühendisliğinden İha Projesi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Makina Mühendisliği tarafından arama kurtarma uçağı olan İnsansız Hava Aracı projesine başlandı. Devam eden projede, orijinaline göre performansı artırılmış bir İHA yapılması hedefleniyor.

28 Haziran 2021 Pazartesi 15:03
GAÜ Makina Mühendisliğinden İha Projesi
banner337

GAÜ Makina Mühendisliği son sınıf öğrencisi Abdal Kaream Alyzoyoud sunduğu proje ile hayata geçen İHA yapım süreci hakkında açıklamada bulunan Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı Assoc. Prof. Dr. Keyvan Bahlouli, “İHA yapmak için devam eden bir projemiz var. Bu projeyle ilgili öncelikle şunu belirtmek isterim ki, projeyi öneren öğrencim Abdal Kaream Alyzoyoud’un çalışkanlığı ve inandıklarını gerçekleştirmedeki başarısı nedeniyle gurur duymaktayım” dedi.

Bahlouli açıklamasında, projenin temel amacının orijinaline göre performansı artırılmış bir İHA yapmak olduğunu ve projenin 3 aşamasının bulunduğunu belirtti. Bahlouli, “İlk aşama, İHA‘nın  tasarımının yanı sıra projenin uygulanabilirliğini ve planlanmasını içeriyor. İlk aşama başarı ile tamamlandı. İkinci aşama, İHA’nın oluşturulmasını içeriyor. Şu anda ikinci aşamadayız ve bu aşamanın sonuna yaklaşıyoruz. Her şey planlandığı gibi giderse ikinci aşamayı altı hafta içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Üçüncü aşama, İHA2nın uygun bir deneme alanında test edilmesini içeriyor” şeklinde konuştu.

Bahlouli aynı zamanda projeye destekleri için GAÜ rektörü Serhat Akpınar’a, genel sekretere ve proje ekibine teşekkür etti.

banner341
İHA Projesi, Askeri Ve Araştırma Ve Kurtarma Operasyonlarında, Haritalama Uygulamalarında Kullanılabilecek

Proje önerisini sunan Makina Mühendisliği son sınıf öğrencisi Abdal Kaream Alyzoyoud ise yaptığı açıklamada, “Söz konusu proje arama ve kurtarma amaçlarıyla ilgilidir. Bu tür uçaklar askeri ve sivil olmak üzere iki şekilde kullanılmaktadır ve bizim projemiz siviller içindir” dedi.

Projenin başarılı bir şekilde tamamlanması ve geliştirilmesi ile İHA, askeri ve araştırma ve kurtarma operasyonlarında, haritalama ve denetim uygulamalarında kullanılabilecek.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milletvekilleri ve Meclis çalışanları kan bağışında bulundu
Milletvekilleri ve Meclis çalışanları kan bağışında bulundu
Meclis'te siyasi gelişmeler ve hükümet icraatları konuşuldu
Meclis'te siyasi gelişmeler ve hükümet icraatları konuşuldu
Meteoroloji’den sıcak hava dalgası uyarısı
Meteoroloji’den sıcak hava dalgası uyarısı
Cumhurbaşkanı Tatar Fransa Büyükelçisi’ni kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar Fransa Büyükelçisi’ni kabul etti
Çocuklar için plaj oyunları ( Survivor) 1-2 Temmuz tarihlerinde yapılıyor
Çocuklar için plaj oyunları ( Survivor) 1-2 Temmuz tarihlerinde yapılıyor
Sanatın İyileştirici Etkisi isimli sergi açılıyor
Sanatın İyileştirici Etkisi isimli sergi açılıyor
Haber Kameramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı yeniden Tarkan Kavaz
Haber Kameramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı yeniden Tarkan Kavaz
Çavuşoğlu: “Balıkçı barınaklarının işletilmesinde yeni bir döneme geçilecek”
Çavuşoğlu: “Balıkçı barınaklarının işletilmesinde yeni bir döneme geçilecek”
Atakan: “Ülke 6 ay kaybetti”
Atakan: “Ülke 6 ay kaybetti”
Bu yılki Dünya Endüstriyel Tasarım Günü “çeşitlilik” temasıyla kutlanıyor
Bu yılki Dünya Endüstriyel Tasarım Günü “çeşitlilik” temasıyla kutlanıyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim