GAÜ, Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde düzenlenen anma törenine katıldı

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersan Saner, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Ana Muhalefet Partisi Başkanı CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakan ve milletvekilleri, sivil toplum örgütleri katılım gösterirken, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rektörü adına, GAÜ Genel Sekreteri Dr. Volkan Kadir Güngör ve öğrenciler katılım göstererek, anıta çelek koydu.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilmesiyle devam etti.

Anıt Özel Defteri’nin imzalanmasının ardından tören, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan’ın konuşmasıyla sona erdi.