banner377
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
UBP’lilerin içine sindiyse bizim de sindi!
UBP’lilerin içine sindiyse bizim de...
KKTC ve UBP’de yeni dönem
KKTC ve UBP’de yeni dönem
İki Cumhurbaşkanı, farklı bakış, aynı poz…
İki Cumhurbaşkanı, farklı bakış, aynı...
Karantina sistemi yavaş yavaş terkedilmeli
Karantina sistemi yavaş yavaş terkedilmeli
banner376

GAÜ, Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde düzenlenen anma törenine katıldı

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla bugün saat 09.30’da Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde anma töreni düzenlendi.

21 Aralık 2020 Pazartesi 13:50
GAÜ, Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde düzenlenen anma törenine katıldı
banner337
banner351

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersan Saner, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Ana Muhalefet Partisi Başkanı CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakan ve milletvekilleri, sivil toplum örgütleri katılım gösterirken, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rektörü adına, GAÜ Genel Sekreteri Dr. Volkan Kadir Güngör ve öğrenciler katılım göstererek, anıta çelek koydu.

banner341
Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilmesiyle devam etti.

Anıt Özel Defteri’nin imzalanmasının ardından tören, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan’ın konuşmasıyla sona erdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
GaüLefkoşa Şehitler Abidesi Tören
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayvan üreticileri arpaya yapılan zamma tepki gösterdi
Hayvan üreticileri arpaya yapılan zamma tepki gösterdi
Amerikan Koleji'nden sokak hayvanları yararına yardım kermesi
Amerikan Koleji'nden sokak hayvanları yararına yardım kermesi
Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde hayatını kaybedenler anıldı
Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde hayatını kaybedenler anıldı
Ekor Un mamüllerinden flaş karar!
Ekor Un mamüllerinden flaş karar!
Alasya İlkokulu’nda iki öğrenci pozitif, birçok temaslısı var!
Alasya İlkokulu’nda iki öğrenci pozitif, birçok temaslısı var!
Toprak Ürünleri Kurumu, yemlik arpa stokları ile ilgili açıklama yaptı
Toprak Ürünleri Kurumu, yemlik arpa stokları ile ilgili açıklama yaptı
Sekiz öğrenci ve bir öğretmen pozitif
Sekiz öğrenci ve bir öğretmen pozitif
İngiltere'den Güney Kıbrıs'a seyahat edecekler dikkat!
İngiltere'den Güney Kıbrıs'a seyahat edecekler dikkat!
Meclis'te Hüseyin Özgürgün'ün milletvekilliğinden istifası oylandı
Meclis'te Hüseyin Özgürgün'ün milletvekilliğinden istifası oylandı
Şehitler dolayısıyla devlet ve hükümet yetkilileriyle kurum ve kuruluşlar mesajlar yayımladı
Şehitler dolayısıyla devlet ve hükümet yetkilileriyle kurum ve kuruluşlar mesajlar yayımladı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim