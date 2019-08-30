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GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar; "Anadolu'ya ulusumuzun ebedi imzasının atıldığı; en büyük kurtuluş mücadelesinin yıl dönümü kutlu olsun"

Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar; '30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, yayınladığı yazılı mesaj ile kutladı.

GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar; "Anadolu'ya ulusumuzun ebedi imzasının atıldığı; en büyük kurtuluş mücadelesinin yıl dönümü kutlu olsun"

Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar; '30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, yayınladığı yazılı mesaj ile kutladı.

30 Ağustos 2019 Cuma 14:48
GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar; "Anadolu'ya ulusumuzun ebedi imzasının atıldığı; en büyük kurtuluş mücadelesinin yıl dönümü kutlu olsun"

Kurucu Rektör Akpınar; Girne Amerikan Üniversitesi, Okullar Grubu ile bağlı kurumları ve çalışanları adına paylaştığı mesaj içeriğinde "Türk Ulusu'nun topyekun varoluş mücadelesinin, geçtiğimiz yüzyılda Anadolu'da yaşandığını unutmuyoruz. Bunu; Kin ile değil, ulus olabilmenin erdemleri ile bir kez daha yad'ediyoruz. Bu kadim mirasın savunucusu olarak,  Ulu Önder Atatürk'ün ' Zaruri olmadığı sürece harp cinayettir' ilkesi ile yeryüzündeki tüm uluslara hatırlatmayı tercih ediyoruz."değerlendirmesini yaptı.

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'Zaruri' İstiklal Mücadelesi'nin; Ulusumuzun ebedi imzasının,  Anadolu'ya atılması ile taçlandırıldığını belirten Akpınar, mesajının son bölümünde ise şu ifadeleri kullandı. " Büyük ulusumuzun bağrından çıkan; Yüce Türk Ordusu'nun azim ve kararlılığı ile kazanılan, şanlı tarihimizin en büyük kurtuluş mücadelelerinden biri olan 'Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Zaferi'nin 97'inci Yıl Dönümü'nde; Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'mızın bütün kahramanları başta olmak üzere, canları ve kanları ile, bu toprakları 'Vatan' yapan aziz şehitlerimizi, gazilerimizi, saygı, rahmet ve minnet ile anıyor, 'Onların Aziz Hatıratı' huzurunda; 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyorum."

Öte yandan, Girne Amerikan Üniversitesi nezdinde yayınlanan bir diğer kurumsal kutlama mesajında, Yöneticiler Kurulu Başkan Vekili Cemile Esenyel aracılığıyla ile de; GAÜ'nün kuruluşundan bu yana taşıdığı  'Atatürk Ruhu'nun; Anavatan Toprakları dışındaki en güçlü temsilcisi olduğuna yönelik vurguda bulunularak; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün " Zafer benimdir, diyebilenlerindir." sözlerinin ise; Üniversiteye sonsuz bir ilham verdiği de aktarıldı.


 

Son Güncelleme: 30.08.2019 14:53
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