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GAÜ kurucu rektörü Akpınar’a, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in talimatı ile teşekkür plaketi

Akpınar: “Şahsıma layık görülen bu ödülü, kktc ve halkım adına büyük bir onur ile taşıyacağım”

29 Aralık 2020 Salı 15:00
GAÜ kurucu rektörü Akpınar’a, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in talimatı ile teşekkür plaketi
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’a, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatı ile, Azerbaycan Cunhuriyeti Hemreylik Bayramı ve Dağlık Karabağ Zaferi anısına plaket ve teşekkürname verilmesi uygun görüldü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan Devleti, Azerbaycan Devlet Diaspora Başkanlığı vasıtası ile 31 Aralık Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü dolayısıyla, Azerbaycan gerçeğini uluslararası topluma aktarmaya yönelik faaliyetlerde ülkenin yanında yer alan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren resmi diaspora teşkilatı olan “Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti” faaliyetlerini her zaman destekleyen, bunun yanı sıra 2020 yılında karşılaşılan pandemi dönemi boyunca Azerbaycanlı öğrencilerine hassasiyet sergileyen; GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar'a Azerbaycan Cunhuriyeti Hemreylik Bayramı ve Dağlık Karabağ Zaferi anısına “Plaket” ve “Teşekkürname” verilmesini uygun gördü.

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Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen canlı yayın ile, Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Fuat Muradov tarafından, dünyanın çeşitli ülkelerinde faaliyet gösteren Azerbaycan Diaspora temsilcileri ve Azerbaycan Cumhuriyeti dostlarından oluşan, aralarından; GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’ın da bulunduğu 43 kişiye plaket ve teşekürnameleri takdim edildi.

Akpınar; “KKTC‘nin bir neferi olarak çok büyük onur duydum”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar şunları söyledi;

“Şahsıma layık görülen bu ödülü, Kardeş ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Halkım adına büyük bir onurla taşıyacağım. KKTC-Azerbeycan Diaspora Komitesi Başkanı Sayın Orhan Hasanoğlu ve Yardımcısı Sayın Bahtiyar Memmedov‘a sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Şahsımı Böylesi özel bir onura layık gören; Kardeş Ülke, Ata Yurt, Azerbeycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ve Devlet Diaspora Bakanı Sayın Fuad Muradova‘ya kalbi teşekkürlerimi arz ediyorum. KKTC‘nin bir neferi olarak çok büyük onur duyduğumu bir kez daha Siz Değerli Dostlarımızla ve Halkımla paylaşıyorum. Biz BiRiZ.”

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Anahtar Kelimeler:
Serhat Akpınar
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