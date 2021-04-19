GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar, Moldova’da önemli temaslarda bulundu

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Moldova’da üst düzey temaslarda bulundu.

GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar, Moldova’nın başkenti Kişinev’de bulunan Moldova Amerikan Üniversitesi ve Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği ziyaretlerde önemli görüşmeler ve ziyaretler gerçekleştirirken, üniversite bünyesinde yeni akademik yıl ile birlikte Hukuk ve Sağlık bölümlerine öğrenci alımlarına başlanacağını müjdeledi.

Akpınar: “KKTC ve TC Bayraklarımızı, Gittiğimiz Her Ülkeye Gururla Taşıyoruz”

Akpınar ve Moldova Amerikan Üniversitesi (AUM) Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Saffet Özarslan, ilk olarak Gagavuzya Özerk Devleti Cumhurbaşkanı Irina Vlan’ı ziyaret ederken açıklamalarında şunları söyledi;

“Gagavuzya Özerk Devleti Cumhurbaşkanı Irina Vlah’ı ziyaret ederek Üniversitemizin ve KKTC Halkımızın Sevgilerini ilettik. Uluslararasılaşma programımıza destekleri için çok teşekkür ediyorum.

Ayrıca, kardeş üniversitemiz; Moldova Amerikan Üniversitesi ve Constantine Stere Üniversitemizi ziyaret ederek, 25. ve 35. Kuruluş yılımızın programları üzerinde çalıştık. Hukuk ve sağlık alanında yeni programlarımız bu yıl öğrenci alımlarına başlıyor. KKTC ve TC bayraklarımızı, gittiğimiz her ülkeye gururla taşıyoruz.” dedi.