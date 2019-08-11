GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Girne Amerikan Üniversitesi(GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Çeşitli temaslar için bulunduğu Afrika’dan, Kurban Bayramı için mesaj yayımladı.

Serhat Akpınar mesajının başında; artık küresel sınırlara erişmiş GAÜ Ailesi misyonuna başkanlık etmesinden duyduğu onuru ifade ederek; " Adım atıyor olduğumuz Bayram Haftamızda, Küresel GAÜ Ailemizin, tüm dostlarımızın ve dost kuruluşların, çözüm ortaklarımızın bayramını en içten, güzel dileklerimle kutluyorum. Tanıklık ettiğimiz ve yaşam bulduğumuz bu anda, tek dileğim; Bizlerin, sağlık, huzur, sevgi ve muhabbetin bol olduğu bir yaşam sürecini paylaşmamızdır. Başta Küresel Ailemiz olmak üzere, Okullar Gurubu'muzun, öğrencilerimizin, mezunlarımızın ve velilerimizin bayramını bir kez daha tüm içselliğimle kutluyor, Yüce Rabbimin sevgi ve insanlık yolculuğunda sonsuz saygılarımı iletiyorum" dedi.