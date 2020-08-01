banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1127
ALTIN
442.797
DOLAR
6.9718
STERLİN
9.1240
EURO
8.1794
Hiçbir seçim Denktaşsız olmadı
Hiçbir seçim Denktaşsız olmadı
Var olmanın teminatı; Garantiler
Var olmanın teminatı; Garantiler
Elden teklif: ŞAİBE!
Elden teklif: ŞAİBE!
Ağustos balayı Eylül dert ayı olmasın
Ağustos balayı Eylül dert ayı...
banner355

GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar'dan, toplumsal direniş bayramı dolayısıyla kutlama mesajı

01 Ağustos 2020 Cumartesi 13:12
GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar'dan, toplumsal direniş bayramı dolayısıyla kutlama mesajı
banner337
banner351

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Kıbrıs’ın Fethi’nin 449’uncu, Türk Mukavamet Teşkilatı’nın 62’inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 44’üncü kuruluş yıldönümleri dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Akpınar, yayımlamış olduğu yazılı mesajda şu ifadeleri kullandı;

“Köklerimizin Ada’mızda; Atalarımızın mukaddes kanları ile sulanarak toprağa salındığı 449 yıl öncesini, bugün minnet ve şükran ile yad’ediyoruz. Varlığımızı; Yurdumuz Kıbrıs’ta temin eden şehit ve gazilerimiz ile, son yüzyılda; Kıbrıs Türk Toplumu’nun varoluş mücadelesinde, şeref ve gurur ile, canları pahasına her safhada mücadele vererek savunan kahramanlarımızın aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum.

Şahsım ve kurumlarımız adına; “Mübarek bayram gününe denk gelen Kıbrıs’ın Fethi’nin 449’uncu yıldönümünde; Geçtiğimiz yüzyılda ulusların direniş ve bağımsızlık şecereleri arasında 'ne mutlu ki' en müstesna kahramanlık örneklerinden birinin adını koyan; Türk Mukavamet Teşkilatı’nın 62’inci ve onun devamı Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 44’üncü kuruluş yıldönümlerini de en kalbi duygularımız ile kutluyoruz. 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı'mızda; Tüm dünyada yaşanan küresel salgının hayatları tehdit ettiği bu dönemde bile, haksız ambargoların üzerimizde halen hüküm sürmesi ise acıdır, ders niteliğindedir. Tarih bize, her zamanki gibi yine atalarımızın öğütlerini hatırlatmakta, ve kökleri sarsılmaz ulusumuzun değerlerine sımsıkı sarılmamızı bir kez daha anlatmaktadır.  Artık, evrensel haklar ve gereklilikler konusunda ısrarla ve kasıtlı sürdürülen  gayri-insani yaklaşımlar daha da kabul edilemezdir.

Sonuna kadar hakkımız olan ve kuşaktan kuşağa onurla bugünlere getirdiğimiz; varlığımızı temin eden tüm değerlerin aydınlığında, Kıbrıs adına; onurlu ve kalıcı bir çözümün mümkün olabilmesi temennisini yineliyor. Her ne olursa olsun; Bundan önce olduğu gibi, 'Köklerimizin Gücü'nün Kıbrıs Türkü’nü sonsuza kadar himaye edeceğine yönelik inancımızı koruyoruz. Toplumsal Direniş Bayramı'mız hayırlara vesile olsun, daim olsun."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DAÜ'den kamuoyunu bilgilendirme
DAÜ'den kamuoyunu bilgilendirme
Taçoy’dan 1 Ağustos mesajı…
Taçoy’dan 1 Ağustos mesajı…
Kıbrıs’ta mutlaka gidilmesi gereken 20 yer
Kıbrıs’ta mutlaka gidilmesi gereken 20 yer
Kurban Bayramı'nın 2.günü
Kurban Bayramı'nın 2.günü
Güney'de 5 yeni vaka!
Güney'de 5 yeni vaka!
Tatar: "Kıbrıs Türk halkının sahip olduğu en büyük değer özgürlüğü, güvenliğidir"
Tatar: "Kıbrıs Türk halkının sahip olduğu en büyük değer özgürlüğü, güvenliğidir"
Sucuoğlu: "1 Ağustos halkımızın vermiş olduğu çetin mücadelenin önemli bir dönüm noktası"
Sucuoğlu: "1 Ağustos halkımızın vermiş olduğu çetin mücadelenin önemli bir dönüm noktası"
Bugün Toplumsal Direniş Bayramı
Bugün Toplumsal Direniş Bayramı
Evren: "1 Ağustos Kıbrıs’taki Türk varlığı açısından büyük önem taşıyan önemli bir tarih"
Evren: "1 Ağustos Kıbrıs’taki Türk varlığı açısından büyük önem taşıyan önemli bir tarih"
Saha çalışmaları devam ediyor
Saha çalışmaları devam ediyor

banner350

banner356

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim