GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar, “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizi setine ziyarette bulundu

GAÜ’nün sponsor olduğu ve çekimlerin KKTC’nin çeşitli bölgelerinde devam eden, “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizi setine ziyarette bulunan GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, dizinin yapımcı ekibi ve oyuncuları ile bir araya gelerek, çekimler hakkında bilgi aldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Akpınar, çalışmaları yerinde izleyerek, verilen insanüstü emeği, Kıbrıs Türk tarihinin geçmişiyle geleceği ilişkilendiren tarihi bir ana tanıklık ettiğini belirterek, dizinin yapımcı, yönetmen, oyuncu ve teknik ekibine; ortaya koymuş oldukları büyük emeklerden dolayı GAÜ ailesi adına teşekkürlerini sundu.