GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar, ‘Afrika Turizm Günü Nijerya 2021’ etkinliğine davetli olarak katılıyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Dünya Turizm Örgütü, Afrika Turizm Komisyonu işbirliğinde düzenlenecek olan “Afrika Turizm Günü, Nijerya 2021” organizasyonuna davetli olarak katılıyor.

Dünya Turizm Örgütü, Afrika Turizm Komisyonu işbirliğinde Afrika Turizm Günü, Nijerya 2021 etkinligine ev sahipliği yapıyor. “Covid-19 dönemi ve sonrasında; Turizm, Ticaret ve Sürdürülebilirliliğin kesişiminde Afrika için zorunluluklar” konusunda gerçekleşecek olan “Afrika Turizm Günü, Nijerya 2021” organizasyonuna, Akpınar, Zoom üzerinden katılım gösterecek.

Konuyla iligli GAÜ başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, Organizasyon hakkında ayrınttılı bilgi ve kayıt için, www.africatourizmday.org adresinin ziyaret edilebileceği belirtildi.