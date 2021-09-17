GAÜ Kurucu Rektör Serhat Akpınar’dan Özel Ataevler 22. Yüzyıl Okulları’na ziyaret

Bursa Özel Ataevler 22.Yüzyıl Okulları’na ziyarette bulunan GAÜ Kurucu Rektör Serhat Akpınar’a Moldova Kampüs Başkanı Saffet Özarslan eşlik etti. Gerçekleşen ziyarette ileriye dönük eğitim ile alakalı görüşmeler ve bazı paylaşımlar yapıldı.

Özel Ataevler 22.Yüzyıl Okulları Yönetim Kurulu Üyesi Canan Kulaksız Tarçın ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, “Girne Amerikan Üniversitesi ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, Moldova Kampüs Başkan Yrd. Saffet Özarslan’ı okulumuzda ağırlamaktan ve birlikte olmaktan mutluluk duyduk. İleriye dönük eğitimle alakalı görüşmelerimiz paylaşımlarımız geleceğe ışık tutmak adına. Engin düşünceleri ve bakış açısıyla bizlere her daim örnek olan başta Serhat bey olmak üzere bugün bizlerle birlikte olan Saffet beye ve Evrensel GAÜ Ailesine sonsuz saygı ve sevgilerimizi sunarız. İyi ki varsınız bu yaşam yolculuğumuzda” dedi.