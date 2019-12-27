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GAÜ, KKTC’deki Cumhurbaşkanlığı seçim süreci ve Kıbrıs Sorunu panelini Erhürman ve Arıklı’nın katılımı ile gerçekleştirdi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kulübü’nün düzenlediği KKTC’deki Cumhurbaşkanlığı Seçim Süreci ve Kıbrıs Sorunu konulu etkinliği gerçekleştirildi.

GAÜ, KKTC’deki Cumhurbaşkanlığı seçim süreci ve Kıbrıs Sorunu panelini Erhürman ve Arıklı’nın katılımı ile gerçekleştirdi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kulübü’nün düzenlediği KKTC’deki Cumhurbaşkanlığı Seçim Süreci ve Kıbrıs Sorunu konulu etkinliği gerçekleştirildi.

27 Aralık 2019 Cuma 14:20
GAÜ, KKTC’deki Cumhurbaşkanlığı seçim süreci ve Kıbrıs Sorunu panelini Erhürman ve Arıklı’nın katılımı ile gerçekleştirdi

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Girne Amerikan Üniversitesi (GAU) Siyasal Bilimler Fakültesi “Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kulübü”nün, Doğu Akdeniz’deki   Gelişmeler ve K.K.T.C. Cumhurbaşkanlığı seçimleri göz önünde bulundurularak düzenlediği yuvarlak masa toplantısına GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ulvi Keser, GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyeleri; Yrd.Doç.Dr. Enver Gülseven, Dr. Hasibe Şahoğlu, Yrd.Doç.Dr. Ersoy Önder, Öğ.Gör. İlke Gürdal ile  Siyasal Bilimler Fakültesi Öğrencileri katıldı. İki gün süren etkinliğin serilerinden birincisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi Partisi Genel başkanı,milletvekili ve seçimlerde cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan Tufan Erhürman’ın katılımıyla gerçekleşti.

Toplantının açılış konuşmasını GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Ulvi Keser gerçekleştirirken toplantının moderatörlüğü ise GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. M. Sadık Akyar tarafından düzenlendi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Ulvi Keser;  “Kıbrıs gibi bir coğrafyada yaşıyoruz. Kıbrıs her zaman sorunlarla anılıyor, sürekli bir mücadele ile uğraşan bir Kıbrıs Konusu mevcut. Bugün farklı bir bakış açısı bulabilmek adına buradayız. Ancak her ne olursa ada içerisinde bir hoşgörü içerisinde olduğumuzu düşünüyorum “ ifadelerini kullandı.

GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası  İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. M.Sadık Akyar;  “  Tufan Erhürman’ı önceden de takip etmekteydim. Kendisinin öncülüğünde bir çok kurumun kurulduğunu biliyorum. Kendisinin Kıbrıs’ da da çok önemli bir rol olduğunu düşünmekteyim” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman; Kıbrıs’ın kısaca tarihi olarak geldiği aşamayı özetleyerek  1975’de kurulan Kıbrıs Federe Türk Devleti ile, şu anda gündemde olan Federasyon konusunun aslında bir “Türk Tezi” olduğunu, federasyon ve konfederasyon tanımlarını, buna göre Kıbrıs’taki çözüm opsiyonları ifade etmiş ancak gelinen aşamada çözümün “fonksiyonel temelli federasyon” yerine “ coğrafi temelli federasyon”un olması gerektiğini, 2004’den itibaren federasyon çalışmalarının devam ettiği fakat bir sonuca ulaşılamadığı belirtilmiştir.

Doğu Akdeniz’de yaşanan en son gelişmelere dikkat çeken Erhürman; mevcut olan hidrokarbonu  paylaşımının bölgenin güvenli olduğu takdirde verimli olacağını belirtti. Tufan Erhürman; Müteakiben, Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde, daha icraatçı bir cumhurbaşkanı olacağını, mevcut durumun zaten yarı başkanlık sistemine benzediği ve mevcut anayasanın da buna imkan verdiğini ifade etti.

GAÜ) Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kulübü’nün düzenlediği KKTC’deki Cumhurbaşkanlığı Seçim Süreci ve Kıbrıs Sorunu konulu etkinliği serilerinden ikincisi, Yeniden Doğuş Partisi Genel başkanı ve milletvekili Prof.Dr. Erhan Arıklı’nın katılımıyla gerçekleşti.

Dr. M. Sadık Akyar’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkan Arıklı tarafından; Türkiyesiz bir Kıbrıs ve Doğu Akdeniz istendiği, garantörlüğün kalkması halinde, Kıbrıs’ın sonunun Girit’e benzeyeceği, dönem içerisinde; garantörlüğün kalkmasının gündeme getirilmesinin, Rum tarafına toprak ile ilgili harita verilmesinin ve Kıbrıs’taki Türk nüfusunun belirli bir sayıya bağlanmasının hata olduğu, önümüzdeki dönemde yapılacak seçimlerde; sağ-sol diye bir ayrımın olmayacağı, seçimlerin Federalist (federal çözümden yana olanlar) ve iki devletli çözümden yana olanlar arasında geçeceğini belirtildi.  Gelinen aşamada aslında KKTC’nin en önemli sorununun siyasi istikrar olduğu, siyasi istikrar sağlandığı takdirde, KKTC’nin önünde, iki devletli çözüme ilave olarak; Taiwan, Monaco, ve yeni yaratılacak Kıbrıs’a özel model seçimlerinin de çok rahat devreye sokulabileceğini vurgulandı.

Panel, Erhan Arıklı’ya öğrenciler ve panele katılanların soruların cevaplanması ile sonlandırıldı.

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