GAÜ, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın , 9'uncu ölüm yıl dönümü için düzenlenen anma törenine katıldı

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ölümünün 9’uncu yıl dönümünde Rauf Raif Denktaş Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı.







Ayrıca törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersan Saner, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Ana Muhalefet Partisi Başkanı CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakan ve milletvekilleri, sivil toplum örgütleri katılım göstererek Rauf Raif Denktaş için anıta çelek bırakıldı. Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilmesiyle devam etti.