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GAÜ kıtalararası eğitim için bünyesine 4 yeni bölüm daha ekledi

GAÜ kıtalararası eğitim için bünyesine 4 yeni bölüm daha ekledi

25 Haziran 2019 Salı 12:13
GAÜ kıtalararası eğitim için bünyesine 4 yeni bölüm daha ekledi

GAÜ kıtalararası eğitim için bünyesine 4 yeni bölüm daha ekledi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Yükseköğretimde 50’inci yılına doğru ilerlerken, 2019-2020 Akademik yılında bünyesine 4 yeni bölüm daha ekledi.

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, yükselen sektörler bünyesinde; geleceğin meslekleri olarak nitelendirilen yeni bölümleri bünyelerine ekledikleri belirtilirken, yeni akademik yıl ile birlikte bu bölümlere de öğrenci alımlarına başlanacağı ifade edildi. Yeni açılan bölümlerin; İşletme Fakültesi bünyesinde; Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri (İngilizce), Meslek Yüksekoklu bünyesinde, Deniz Brokerliği ve Deniz Ulaştırma ve İşletme ile Sağlık Meslek Yüksekokulu bünyesinde ise Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama olduğu ifade edildi.

GAÜ 35’inci yılında erken başvuru yapan aday öğrencilere ek %20 burs avantajı sunuyor

KKTC’nin ilk üniversitesi olan GAÜ, öğrencilerine uluslararası eğitim imkânlarının yanında, Yükseköğretimde 35’inci yılını geride bırakırken, akademik bilgi birikimi ve deneyimi ile çok boyutlu düşünen, nitelikli insan gücü yetiştiren ve dünya ile birlikte ön sıralarda etkin bir şekilde yer alan üniversite kimliği taşıyor. 7 farklı ülkede bulunan kampüsleri, 200'e yakın dünya üniversitesi ile akademik işbirliği ve 135 farklı ülkeden 20 bin’e yakın öğrencisi bulunan GAÜ, yeni öğrenci adaylarına, erken başvuru halinde ek olarak yüzde 20 burs fırsatı sunuyor.

GAÜ ayrıca, 3 kıtaya yayılmış; KKTC, İngiltere, Moldova, Türkiye, ABD, Hong Kong ve Sri Lanka`da bulunan 7 kampüsü ve 130 farklı ülkeden öğrencisi ile üniversite adaylarına kazandıkları bursları ile uluslarası eğitim fırsatı sunmayada devam ediyor.

Öğrenci adaylarının yeni bölümler, mevcut akademik programlar ve başvuru şartları ile ilgili detaylı bilgiye aday.gau.edu.tr web adresi, 0850 650 2000 ve (0392) 650 20 00 no’lu telefondan – 1184 – 1205 - 1179 – 1185 dahili hatlardan ulaşabileceği belirtildi.

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