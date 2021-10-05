GAÜ kiralar konusunda yetkilileri tedbir almaya çağırdı

GAÜ’den yapılan yazılı açıklamada, kişisel barınma kiralarının yüksel olmasının üniversitelerin “en ciddi sorunu haline” geldiği belirtildi, sürdürülebilir çözüm talep edildi.
Karar mercilerine konu hakkında tedbir alma çağrısında bulunuldu.
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), öğrencilere yönelik ev kiralarının çok yüksek olduğunu ve tedbir alınması gerektiğini savundu.
GAÜ’den yapılan yazılı açıklamada, kişisel barınma kiralarının yüksel olmasının üniversitelerin “en ciddi sorunu haline” geldiği belirtildi, sürdürülebilir çözüm talep edildi.
Karar mercilerine konu hakkında tedbir alma çağrısında bulunuldu.