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GAÜ kiralar konusunda yetkilileri tedbir almaya çağırdı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), öğrencilere yönelik ev kiralarının çok yüksek olduğunu ve tedbir alınması gerektiğini savundu.

05 Ekim 2021 Salı 18:15
GAÜ kiralar konusunda yetkilileri tedbir almaya çağırdı

GAÜ’den yapılan yazılı açıklamada, kişisel barınma kiralarının yüksel olmasının üniversitelerin “en ciddi sorunu haline” geldiği belirtildi, sürdürülebilir çözüm talep edildi.

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Kişisel barınma için talep edilen yüksek verilerin yüksek öğrenime zarar verme aşamasına geldiği belirtilen açıklamada, “Bu ülkede aday veya öğrenci statüsünde bir gencin sokakta valizleri ile ortada kalması, veya ‘sahilde sabahlaması’ gerçeğini derhal tüm sebepleri ile yok etmeliyiz” denildi.

Karar mercilerine konu hakkında tedbir alma çağrısında bulunuldu.

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Son Güncelleme: 06.10.2021 00:18
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