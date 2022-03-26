banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tarım Bakanı'na seslendi:Üreticinin gırtlağına çöktüler
İstanbul Boğazı girişinde yabancı cisim hareketliliği
Son Dakika
Yeni geçiş kapılarının açılması ve Kıbrıs görüşmelerinin yeniden başlaması için eylem yaptılar
Gariplikler ülkesi...
Gariplikler ülkesi...
Yeni geçiş kapılarının açılması ve Kıbrıs görüşmelerinin yeniden başlaması için eylem yaptılar
banner404

GAÜ “kıbrıs Sorununda Güncel Konular” konulu konferans düzenledi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyasal Bilimler Fakültesi, “Kıbrıs Sorununda Güncel Konular” konulu konferans düzenlendi.

26 Mart 2022 Cumartesi 14:45
GAÜ “kıbrıs Sorununda Güncel Konular” konulu konferans düzenledi

banner341
GAÜ’den verilen bilgiye göre, etkinliğe konuşmacı olarak, Dışişleri Bakanlığı emekli müsteşarı Büyükelçi Osman Ertuğ katıldı. Ertuğ Kıbrıs konusunda müzakerelerin neden durma noktasına geldiğini, çözüm sürecine hangi şartlarda devam edilebileceğini anlattı.

banner360
Son Güncelleme: 26.03.2022 14:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ öğrencilerinden Gaziveren Anaokulu’na “Renkli Dokunuşlar”
LAÜ öğrencilerinden Gaziveren Anaokulu’na “Renkli Dokunuşlar”
Tarım Bakanı'na seslendi:Üreticinin gırtlağına çöktüler
Tarım Bakanı'na seslendi:Üreticinin gırtlağına çöktüler
Yeni geçiş kapılarının açılması ve Kıbrıs görüşmelerinin yeniden başlaması için eylem yaptılar
Yeni geçiş kapılarının açılması ve Kıbrıs görüşmelerinin yeniden başlaması için eylem yaptılar
Gariplikler ülkesi...
Gariplikler ülkesi...
Yeni geçiş kapılarının açılması ve Kıbrıs görüşmelerinin yeniden başlaması için eylem yaptılar
Yeni geçiş kapılarının açılması ve Kıbrıs görüşmelerinin yeniden başlaması için eylem yaptılar
Girne’de Kaza! 3 kişi yaralandı
Girne’de Kaza! 3 kişi yaralandı
Ercan Havalimanı’nın tüm birimlerinde 60 gün süreyle grev yasaklandı
Ercan Havalimanı’nın tüm birimlerinde 60 gün süreyle grev yasaklandı
Özgür : Kıbrıs Türk Halkı uçurumun kenarına sürüklendi
Özgür : Kıbrıs Türk Halkı uçurumun kenarına sürüklendi
Dağyolu susuz kaldı
Dağyolu susuz kaldı
Tatar, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü Kutladı
Tatar, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü Kutladı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim