GAÜ “kıbrıs Sorununda Güncel Konular” konulu konferans düzenledi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyasal Bilimler Fakültesi, “Kıbrıs Sorununda Güncel Konular” konulu konferans düzenlendi.
26 Mart 2022 Cumartesi 14:45
GAÜ’den verilen bilgiye göre, etkinliğe konuşmacı olarak, Dışişleri Bakanlığı emekli müsteşarı Büyükelçi Osman Ertuğ katıldı. Ertuğ Kıbrıs konusunda müzakerelerin neden durma noktasına geldiğini, çözüm sürecine hangi şartlarda devam edilebileceğini anlattı.
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