GAÜ, “Kıbrıs Psikoloji Zirvesi“ne Ev Sahipliği Yapacak

Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) "Kıbrıs Psikoloji Zirvesi"ne ev sahipliği yapmaya hazırlandığı bildirildi.

GAÜ’de yapılacak "Kıbrıs Psikoloji Zirvesi" 6 Kasım Pazar GAÜ Uluslararası Spectrum Kongre Merkezinde, 12.00 ile 18.00 saatleri arasında yer alacak.

GAÜ'den verilen bilgiye göre, zirvede, Psikolojik Danışman, Yazar Prof. Dr. Zümra Atalay, Psikolog, Yazar Dr. Sinem Durusal, Klinik Psikolog-Yazar Beyhan Budak, Klinik Psikolog-Yazar Ziya Ünlütürk ile 4 ayrı oturum yapılacak.

Söz konusu organizasyon şu başlıkları içerecek:

Psikolojik Danışman-Yazar Prof. Dr. Zümra Atalay: “Şefkat Cesaret İster”

Psikolog-Yazar Dr. Sinem Durusal: “Gerçekten Hepimizin Yakını Bir Narsist Mi? Kişiliğin Karanlık ve Aydınlık Üçgeni”

Klinik Psikolog-Yazar Beyhan Budak: “Bazı İlişkiler Neden Ömür Boyu Sürer?”

Klinik Psikolog-Yazar Ziya Ünlütürk: "Kötünün Reddi: Kötü Olsan Daha Mı İyi Olurdu?”.