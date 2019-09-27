GAÜ Karbon Ayak İzini Sıfırlamayı taahhüt etti

GAÜ, TÜRKİYE VE KIBRIS’TA KÜRESEL İKLİM ACİLİYETİ İÇİN ÜNİVERSİTELER DEKLARASYONUNA İMZA ATAN İLK VE TEK ÜNİVERSİTE

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rekötürü ve Dünya Diplomatlar Birliği Genel Başkan Yardımcısı Serhat Akpınar’ın New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına gözlemci olarak katılımda bulunduğu sırada ve Küresel İklim krizi ile ilgili Birleşmiş Milletlerin ve bağlı birimlerinin raporlarının yayınlandığı bu günlerde, Girne Amerikan Üniversitesi İklim için önemli bir adım atarak karbon ayak izini sıfırlama konusunda taahütte bulunarak uluslararası protokolü imzaladı.

Birleşmiş Milletler Çevre ve Gençlik İttifakı, ABD merkezli yüksek öğrenim Sürdürebilirlik İnsiyatifi (HESI), Second Nature ve Birleşik Krallık Merkezli EAUC tarafından yayınlanan İklim Zirvesi için Üniversiteler’in Küresel İklim Aciliyeti Deklarasyonuna Türkiye ve Kıbrıs’tan imza atan ilk ve tek üniversite olan GAÜ, Karbon Ayak İzini Sıfırlama konusunda taahhütte bulundu.

Birleşmiş Milletlerin “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Protokolü” nün, 6 kıtada 7000’den fazla Yükseköğretim kurumu temsiliyeti ile oluşmuş bir ağın yayınlamış olduğu bildiri 3 ana plandan oluşmaktadır;

1. En geç 2030 veya 2050 yılına kadar, Karbon salınımının etkisiz hale getirilmesi

2. Eylem odaklı iklim değişikliğinin araştırılması ve etkinliklerin ortaya koyulması için daha fazla kaynağın seferber edilmesi.

3. Müfredat, kampüs ve sosyal yardım perogramları arasında, çevresel ve sürdürülebilirlilik için eğitimlerin arttırılması.