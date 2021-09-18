GAÜ İşletme Fakültesi Öğrencisi ‘Nora’dan yeni single başarısı

GAÜ İşletme Yönetimi Bölümü öğrencisi Damla Nur Yıldırım (Nora), “Okuduğum bölüm ile müzik biraz zıt görünüyor olabilir ama ileride diplomam ile yaptığım işi yani müziği entegre ederek güzel bir yer açma hedefim var” şeklinde konuştu.

GAÜ öğrencisi olmanın güzel bir duygu olduğunu dile getiren ‘Nora’, “Ben herkese kampüsün ve eğitimimizin güzelliğinden bahsediyorum. Ben burada okuyor olmaktan mutluyum” dedi. Ayrıca GAÜ Kurucu Rektörümüz Serhat Akpınar’a şarkıyı göstererek fikir almak istedim. Kendisi yaptığım işi çok başarılı buldu ve desteklediğini söyledi. Bu benim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu çünkü okulunda okuduğum kurucu rektörümüz bunu söyledi ve bu benim için çok önemli. Serhat Akpınar’a desteklediği için çok teşekkür ederim” şeklinde belirtti.

İlk parçası olan “Sonu Yok” ile tüm müzik platformlarında yerini alan ve güzel bir çıkış yapan GAÜ öğrencisi ‘Nora’ konuşmasında, insanın hayallerinin peşinden gitmesinin önemine dikkat çekerek, “Yapmak istediğiniz hiçbir şeyi ertelemeyin ve vazgeçmeyin” dedi.