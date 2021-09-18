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GAÜ İşletme Fakültesi Öğrencisi ‘Nora’dan yeni single başarısı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) öğrencisi Damla Nur Yıldırım (Nora) ilk çıkış parçası olan “Sonu Yok” ile müzik severlerle buluştu. Hayallerinin peşinden gittiğini ifade eden ‘Nora’, “İlerleyen zamanlarda GAÜ’den aldığım İşletme Yönetimi Bölümü diploması ile müziği entegre edeceğim” dedi.

18 Eylül 2021 Cumartesi 14:54
GAÜ İşletme Fakültesi Öğrencisi ‘Nora’dan yeni single başarısı

GAÜ İşletme Yönetimi Bölümü öğrencisi Damla Nur Yıldırım (Nora), “Okuduğum bölüm ile müzik biraz zıt görünüyor olabilir ama ileride diplomam ile yaptığım işi yani müziği entegre ederek güzel bir yer açma hedefim var” şeklinde konuştu.

GAÜ öğrencisi olmanın güzel bir duygu olduğunu dile getiren ‘Nora’, “Ben herkese kampüsün ve eğitimimizin güzelliğinden bahsediyorum. Ben burada okuyor olmaktan mutluyum” dedi. Ayrıca GAÜ Kurucu Rektörümüz Serhat Akpınar’a şarkıyı göstererek fikir almak istedim. Kendisi yaptığım işi çok başarılı buldu ve desteklediğini söyledi. Bu benim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu çünkü okulunda okuduğum kurucu rektörümüz bunu söyledi ve bu benim için çok önemli. Serhat Akpınar’a desteklediği için çok teşekkür ederim” şeklinde belirtti.

İlk parçası olan “Sonu Yok” ile tüm müzik platformlarında yerini alan ve güzel bir çıkış yapan GAÜ öğrencisi ‘Nora’ konuşmasında, insanın hayallerinin peşinden gitmesinin önemine dikkat çekerek, “Yapmak istediğiniz hiçbir şeyi ertelemeyin ve vazgeçmeyin” dedi.

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