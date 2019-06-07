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GAÜ International Prep School öğrencilerinden, dünya çevre gününde anlamlı etkinlik

GAÜ International Prep School öğrencilerinden, dünya çevre gününde anlamlı etkinlik

07 Haziran 2019 Cuma 18:09
GAÜ International Prep School öğrencilerinden, dünya çevre gününde anlamlı etkinlik

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubuna bağlı The International Prep School ve KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından düzenlenen “5 Haziran Dünya Çevre Günü Temiz Çevre” konulu resim yarışmasının açılışı Amerikan Kolej’inin ilkokul binasında yapıldı. 
Açılışa KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı, Bakanlık görevlileri, Ressam Sevim Erdal, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk ve okul müdürleri katıldı.  

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KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel ve akabinde GAÜ rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk Dünya Çevre Günü’nü kutlarken Temiz Çevre’nin önemini vurgulayan konuşmalarını yaptı. Year 4 öğrencilerinden Dilaya, Azra ve Olgun “Su” temalı şiirlerini okudu. 
5 Haziran Dünya Çevre Günü Temiz Çevre” konulu resim yarışmasına katılan öğrenciler arasında üç öğrenci; Reception, Year 1 ve Year 2 sınıflarından dereceye girerken üç öğrenci de Year 3, Year 4, ve Year 5 sınıflarından derece aldı. Dereceye giren öğrencilere plaketleri verildi. Reception, Year 1 ve Year 2 sınıfları arasında 1. İlçem Mertkaya’ya ödülü ressam Sevim Erdal, 2. Miroslava Gavrilova’ya GAÜ Rektörü Kutsal Öztürk , 3. Güven Bağman’a Girne Çevre Koruma Dairesi Sorumlusu Savaş Namsoy tarafından verildi. Year 3, Year 4, Year 5 sınıfları arasında 1. Tityana Nart Yousef Janbout’a ödülü KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel, 2. Altynai Ilipaeva’ya Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı ve 3. Cahit Recaioğlu’na The International Prep School müdürü Fatoş Mertekci tarafından verildi. Yarışmaya katılan tüm öğrencilere, KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından sertifika ve “Daha Yeşil bir Dünya için Sen de Tohum Ek” temalı ‘Yaşayan Kalem’ hediye edildi. 
 

Anahtar Kelimeler:
Gaü International Prep School
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