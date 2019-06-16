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GAÜ International Prep School öğrencileri için mezuniyet töreni gerçekleşti

GAÜ International Prep School öğrencileri için mezuniyet töreni gerçekleşti

16 Haziran 2019 Pazar 18:00
GAÜ International Prep School öğrencileri için mezuniyet töreni gerçekleşti

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GAÜ International Prep School öğrencileri için mezuniyet töreni gerçekleşti

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubuna bağlı The International Prep School 2018-2019 mezuniyet töreni görkemli bir şekilde GAÜ Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall’de geçekleşti.

İstiklal Marşı ve GAÜ Marşı’nın okunması ile başlayan tören, The International Prep School Müdürü Fatoş Mertekci’nin konuşmaları ile devam etti. Mertekci öğrencilere hitaben gerçekleştirdiği konuşmasında;

“Sizlere müdürünüz, öğretmeniniz olarak sesleniyorum. Bilinçli olabilmek için okuyun, okuyun ki bilinçli bireyler olun. Soru sorun ,sorun ki öğrenin. Hep mutlu ve pozitif olun. Mutlu çocuk, başarılı çocuk demektir.” diyerek sözlerine devam etti.“ Hayatta asla vazgeçmeyin, hep hedefiniz olsun” diyerek konuşmasını noktaladı.

Tören, slayt show, öğrencilerin gelecekle ilgili planlarını anlattıkları konuşmalar ve ardından diploma töreniyle sona erdi. Törende ayrıca, 5. sınıf öğrencisi Parla Nalbantoğlu arkadaşlarına ve ailelerine piyano ile müzik dinletisi sundu.

Son Güncelleme: 16.06.2019 18:12
Anahtar Kelimeler:
GaüGirne Amerikan üniversitesiInternational Prep School
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