GAÜ İletişim Fakültesi’nden BRTK’ya anlamlı ziyaret

BRTK’nın 56’ncı Kuruluş Yıldönümün de ziyarette bulunan GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Neriman Saygılı, GAÜ Basın Yayın Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir ve Radyo TV Sinema Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Özen Çatal ve Radyo Televizyon Sinema Bölümü öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşti.

Ziyaret sırasında açıklamada bulunan GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Neriman Saygılı; “KKTC’nin ilk özel üniversitesi olarak eğitim hayatına başlayan GAÜ, adına bizlerde yetiştirdiğimiz ve dünyanın dört bir yanına gönderdiğimiz İletişim Öğrencileri İle Kıbrıs Türkü’nün haklı mücadelesini anlatmak üzere BRTK’ yı ziyaret ettik. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Kıbrıs Türkü için çok önemli bir yere sahiptir. Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlığıdır. BRTK mücadele yıllarının simgesidir” ifadelerini kullanarak kurumun 56’ncı yılını kutladı.

Doç. Dr. Saygılı, BRTK Müdürü Meryem Özkurt’un kuruma katkılarının büyük olduğunu İfade ederek kurumun tarihinin derslerde anlatıldığını ve gelişiminin mutlulukla izlendiğini, Özkurt’un BRTK’nın tarihiyle birlikte daha güçlü bir sesi olmasına katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Neriman Saygılı teşekkür çiçeğini BRTK Müdürü Meryem Özkurt’a takdim etti.

GAÜ İletişim Fakültesi Basın Yayın Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir; “21 Aralık 1963 olaylar başladığında ve Kıbrıslı Türkler EOKA’cı Rumlar tarafından devletin tüm kurumlarından sökülüp atılmak istenmiştir. Rumlar Agritas Planı ile birlikte Kıbrıslı Türkleri bir gecede yok etmek istemiş ve yapacakları soykırıma, Kıbrıslı Türkler’den bir grup devlete karşı isyan etti. Kolluk Kuvvetleri ve Ordu bu isyanı bastırıyor mesajlarını içeren haberlerle Kıbrıs Türkü’nü isyancı göstererek yok etmek istemişti. O gün Kıbrıslı Türkler, devletten kovulmuş, köylerini terk etmiş katliamlara maruz kalmış ve en önemlisi de dünya ile iletişimi koparılmıştı. İşte tüm bu olayların ardından Kıbrıs Türk Mücahidi Dr. Fazıl Küçük’ün garajında 100 Akü ile kendi ürettikleri derme çatma cihazlarla 25 Aralık 1963 tarihinde “Bayrak, Bayrak, Bayrak… Burası Kıbrıs Türk Mücahidinin Sesi” sloganı ile hem Kıbrıs Türkü’nün sesini tüm dünyaya duyurmuş hem de adanın yüzde üçünde kantonlara sıkıştırılan Kıbrıs Türk Halkı’nın haberleşme ve moral kaynağı olmuştur. Dün olduğu gibi bugün de yeni iletişim teknolojilerini kullanarak gerek dijital ortam da gerekse uydu aracılığıyla Kıbrıs Türkü’nün sesi olmaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

GAÜ Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Özen Çatal; Radyo Televizyon bölümü olarak dersler de işlenen konuların pratik uygulamaları, nasıl gerçekleştiğinin öğrenciler tarafından gözlemlenmesi çok önemli bir ayrıntı. Dolayısıyla Radyo televizyon ve sinema bölümü öğrencilerimizle olarak sıklıkla sektörel geziler yapıyoruz. Böylelikle işin nasıl daha iyi yapıldığını hem daha iiyi kavrıyor hem de ülkemizdeki medya sektörünü daha yakından tanımalarına vesile oluyoruz. Bu geziler teorik eğitimlerimizin tamamlayıcısıdır şeklinde konuştu.

Ziyaret, GAÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema öğrencilerinin BRTK müzesinde yapmış olduğu incelemeler ve canlı yayına katılmalarının ardından son buldu.