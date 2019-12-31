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GAÜ İletişim Fakültesi’nden “Bizden Bir İz 2” sergisi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi’nin düzenlemiş olduğu GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Doç.Dr.Neriman Saygılı önderliğinde, fakülte ders içi proje kapsamında gerçekleşen “Bizden Bir İz 2” sergisi GAÜ Technopark binasında gerçekleşti.

GAÜ İletişim Fakültesi’nden “Bizden Bir İz 2” sergisi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi’nin düzenlemiş olduğu GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Doç.Dr.Neriman Saygılı önderliğinde, fakülte ders içi proje kapsamında gerçekleşen “Bizden Bir İz 2” sergisi GAÜ Technopark binasında gerçekleşti.

31 Aralık 2019 Salı 17:57
GAÜ İletişim Fakültesi’nden “Bizden Bir İz 2” sergisi

Bizden Bir İz 2” sergisine; GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar, Universal Education Group Küresel Strateji ve Ortaklıklar Direktörü Doç. Dr. İsmet Esenyel, GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Neriman Saygılı, GAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyeleri; Yeni Medya Bölüm Başkanı Dr. Kamil Kanipek, Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nimet Harmancı, Doç. Dr. Feriha Dikmen Deliceırmak, Radyo TV Sinema Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Özen Çatal, Öğretim Görevlisi Timur Cengiz ve öğrencileri katılım gösterdi.

GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Neriman Saygılı sergi açılışında yaptığı konuşmasında; “Yapmış olduğumuz çalışmanın adını “Bizden Bir İz 2 ” olarak belirledik. Bu sene üniversitemizin açılışının okyanuslar teması üzerine kurulmuş olması bizleri bu tür de çalışma alanına yönlendirdi. Ama ilgili sergide bu tema dışında kadına şiddet konusuna da yer vermiş bulunuyoruz. Sergimizde okyanuslar temasının da işlendiği ve yine fotoğrafçılık dersinde çevre konusunun çok yoğun bir şekilde işlenmiş olduğu konu başlıkları da bulunmaktadır. Aslında okyanuslar başlığı altında bir çok konuya dikkat çekmek istedik” ifadelerini kullandı.

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Universal Education Group Küresel Strateji ve Ortaklıklar Direktörü Doç.Dr. İsmet Esenyel konuşmasında; “Üniversiteler kendi yaşadıkları toplumlarda aktiflik gösterdikçe ön plana çıkarlar. Kıymetli hocalarımız ve dekanlarımız kendi perspektifleri ve kendi bakış açılarıyla birlikte öğrencilerimizin kendi gözlerinden bu gün ki gerek sosyal çevremize gerek dünyamızın şu anda iletişim halinde olduğu bütün tabi ve beşeri bilimlere gösterdikleri doğal iletişimi gözlerimizin önüne sermiş bulunmaktadırlar. Kendilerinin iz bıraktığı ve ellerinin değdiği, kendi gözleriyle dokundukları her fotoğraf karesine büyük bir ilgi duyduğumu belirtmek isterim. Biz burdayız, biz Kıbrıs’ı temsil ediyoruz. GAÜ İletişim Fakültesi bizim dış dünyaya yansıyan en önemli yüzümüz haline gelmiş bulunuyor. Bu büyük mutluluğu gururla sizlerle paylaşmak isterim” dedi.

Sergi, öğrencilerin katılımcılara yaptıkları çalışmaları açıklamasıyla ile son buldu.

Anahtar Kelimeler:
Bizden Bir İz 2
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