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GAÜ ile Ürdün Kraliyet Havacılık Akademisi arasında büyük anlaşma

Akpınar: “Havayolu şirketlerinin tercihi, üniversite mezunu pilotlar olacak”

GAÜ ile Ürdün Kraliyet Havacılık Akademisi arasında büyük anlaşma

Akpınar: “Havayolu şirketlerinin tercihi, üniversite mezunu pilotlar olacak”

05 Eylül 2019 Perşembe 15:33
GAÜ ile Ürdün Kraliyet Havacılık Akademisi arasında büyük anlaşma

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) “Uluslar Projesi 35” kapsamında, Orta Doğu Misyonunu oluşturan GAÜ Ürdün Merkez olarak başlattığı ilk süreçte, Ürdün Kraliyet Havacılık Akademisi ile işbirliği anlaşması imzaladı.

Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Retörü ve Gezici Büyükelçi sıfatı ile Ürdün’de resmi temaslarda bulunan Serhat Akpınar, Ürdün Kraliyet Havacılık Akademisi ile büyük bir anlaşmaya imza attı.

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Konuyla ilgili açıklamada bulunan Akpınar şunları söyledi;

Akpınar:”GAÜ Pilotları için Mesleki Fırsatlar Çoğalıyor”

“Ürdün Kraliyet Havacılık Akademisi bünyesinde Pilotaj eğitimi almakta olan pilot adayları, Havacılık Yönetim Bölümü’nün derslerini 2 yıl süreyle GAÜ’de alacak ve GAÜ’den mezun olacak. Farklı Havacılık ve Pilotaj eğitim süreçlerinde Kraliçe Noor Havacılık Yüksek Öğretim Kurumu da yer alacak. GAÜ Pilotaj öğrencileri Ürdün Kraliyet Havacılık Akademisinde eğitim süreçlerine katılabileceği gibi, Akademinin Kazablanka ve Orta Doğu’da bulunan diğer eğitim merkezlerinde de eğitim alabilecek. İşbirliği süreci içerisinde “Arab Wings ve Qulf Wings” de yer alacak. GAÜ Pilotları için mesleki fırsatlar çoğaltılacak.” dedi.

Üniversite Mezunu Pilotların döneminin başladığını belirten Akpınar, 2 yıl sonra birçok havayolu şirketlerinde tercihlerin üniversite mezunu pilotlar olacağının bilgisi verdi. KKTC Havayolları taşımacılığına destek oluşturulması toplantısında ise güzel sonuçlar alındığını bildiren Akpınar, önümüzdeki günlerde bu konuda başta KKTC Ulaştırma Bakanlığı olmak üzere ilgili devlet birimlerin bilgilendirileceğinin bilgisini verildi. Akpınar ayrıca, gerek işbirliği alan belirleme toplantısında; gerekse anlaşma kapsamında Ürdün Kraliyet Havacılık Akademisi’nin; bölgede, havacılık eğitim güçlerini birleştirme kararı aldığını vurguladı.

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