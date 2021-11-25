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Gaü İle Ürdün Jadara Üniversitesi eğitim köprüsü kuruyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Ürdün Jadara Üniversitesi ile işbirliği protokolüne imza attı.

25 Kasım 2021 Perşembe 12:15
Gaü İle Ürdün Jadara Üniversitesi eğitim köprüsü kuruyor

GAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Jadara Üniversitesi Başkanı Prof. Dr. Muhammed Obeidat ve Finansal işlerden sorumlu Başkan yardımcısı Dr. Habes El Zboun GAÜ kampüsünü ziyaret etti.

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Gerçekleşen işbirliği  imza töreninde konuşan GAU rektörü Prof. Dr Ali Haydar " Böylesine işbirlikleri GAU misyonu  ve ellinci yıl hedeflerinin önemli bir parçasıdır, bu tür anlaşmalar artarak devam edecektir " dedi. 

GAU Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ise " Jadara Üniversitesi ile işbirliğinin sadece bir imza ile kalmayacağını , yıllarca Ürdün'de Kültür Bakanlığı yapmış Başkan Prof. Dr Muhammed Obeidat'ın tecrübelerinden ve vizyonundan mutlaka yararlanmak istediklerini belirtti. İleriki günlerde bu anlaşmanın her anlamda artarak devam edeceğini bildiren Akpınar " işbirliklerinin yalnız GAU'nün adını daha fazla Orta Doğu'da duyurmakla kalmayacak, Kuzey Kıbrıs Eğitim Dünyası için de önemli bir adım olacağına inanıyorum " dedi.

 

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Son Güncelleme: 25.11.2021 13:49
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