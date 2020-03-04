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GAÜ İle ALKÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)  ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) arasında, eğitim ve bilimsel araştırma alanlarında karşılıklı uluslararası işbirliğini ve ortak çalışma anlayışını teşvik etmek, geliştirmek ve desteklemek amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

GAÜ İle ALKÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)  ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) arasında, eğitim ve bilimsel araştırma alanlarında karşılıklı uluslararası işbirliğini ve ortak çalışma anlayışını teşvik etmek, geliştirmek ve desteklemek amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

04 Mart 2020 Çarşamba 16:20
GAÜ İle ALKÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)  ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) arasında, eğitim ve bilimsel araştırma alanlarında karşılıklı uluslararası işbirliğini ve ortak çalışma anlayışını teşvik etmek, geliştirmek ve desteklemek amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

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GAÜ’den verilen bilgiye göre, ALKÜ Senato Toplantı Salonu’ndaki imza törenine, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Yuluğ, GAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barlas Naim Aytaçoğlu ile ALKÜ Genel Sekreteri Emre Çalışkan katıldı.

GAÜ yönetimi, ayrıca, Tıp Fakültesi ile ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ziyaretlerde bulundu.

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Son Güncelleme: 04.03.2020 20:16
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