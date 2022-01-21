GAÜ ikinci Karabağ savaşında şehit düşenlerin ve gazilerin yakınlarına burs verecek

GAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Türk Cumhuriyetleri’nin her zaman global eğitim politikalarının merkezinde yer aldığını kaydetti ve Azerbaycan’ın haklı davasını savunduklarını belirtti.

Akpınar, gazi ve şehit ailelerinin çocuklarının eğitimlerini imkanları çerçevesinde üstlenme kararı aldıklarını söyledi ve bu kararı alırken barışın ne kadar önemli olduğuna da dikkat çekmek istediklerini vurguladı.

