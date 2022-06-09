banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
sisli
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bağımsızlıkyolu Akaryakıt Zamlarını Protesto Etti
Bağımsızlıkyolu Akaryakıt Zamlarını Protesto Etti
Telefon Dairesi’nden Borç Uyarısı
Telefon Dairesi’nden Borç Uyarısı
Tecavüzcüye 13 yıl daha hapis cezası verildi
Tecavüzcüye 13 yıl daha hapis...
Polis'ten çıkan haberlerle ilgili açıklama!
Polis'ten çıkan haberlerle ilgili açıklama!
Kıb-Tek: “Mayıs ayı faturalama işlemlerinde gecikme oldu; işlemler 24 saat içerisinde tamamlanacak”
Kıb-Tek'den açıklama
banner404

GAÜ ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor

09 Haziran 2022 Perşembe 15:26
GAÜ ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kanser Hastalarına Yardım Derneği iş birliği ile 2. el kıyafet ve tekstil ürünlerini bağışlayarak ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.

GAÜ ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği ortaklığında gerçekleşen destek projesi kapsamında, GAÜ yurtlarına ‘2. El Kıyafet Kumbaraları’ konuldu. GAÜ Genel Sekreterliği koordinesinde bulunan yurtlardaki öğrenciler ve tüm GAÜ öğrencileri, bu kumbaralara kıyafet ve tekstil ürünlerini bağışlayarak kanser hastalarına destek olabilecekler.  

GAÜ’den konu ile ilgili yapılan açıklamada, özellikle mezun olacak öğrenciler başta olmak üzere tüm GAÜ öğrencilerinin kullanmadığı ve iyi durumdaki kıyafetleri ile desteğinin beklenildiği belirtildi. Ayrıca yurtlara konulan kumbaralara tekstil ürünleri bağışı hakkında bilgi almak isteyenler [email protected] adresi ile iletişime geçebilecekler.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halkın Partisi Girne Açık Pazarını Ziyaret Etti
Halkın Partisi Girne Açık Pazarını Ziyaret Etti
Bağımsızlıkyolu Akaryakıt Zamlarını Protesto Etti
Bağımsızlıkyolu Akaryakıt Zamlarını Protesto Etti
“teslimat” Brooklyn’de Yarışıyor 
“teslimat” Brooklyn’de Yarışıyor 
Pgm’den “tc’den Ülkeye 200 Kişilik Çevik Kuvvet Polisi Geleceği” Yönündeki İddialara İlişkin Açıklama: “haber Ve Yorumlar Asılsız, Esefle İzliyoruz” 
Pgm’den “tc’den Ülkeye 200 Kişilik Çevik Kuvvet Polisi Geleceği” Yönündeki İddialara İlişkin Açıklama: “haber Ve Yorumlar Asılsız, Esefle İzliyoruz” 
18 yaşından küçük kişiye alkol sattı!
18 yaşından küçük kişiye alkol sattı!
3 farklı noktada yangın
3 farklı noktada yangın
Gazmağusa'da yere düşürülen bankamatik kartını aldılar kullandılar, 3 kişi tutuklandı!
Gazmağusa'da yere düşürülen bankamatik kartını aldılar kullandılar, 3 kişi tutuklandı!
Polis'ten çıkan haberlerle ilgili açıklama!
Polis'ten çıkan haberlerle ilgili açıklama!
Telefon Dairesi’nden Borç Uyarısı
Telefon Dairesi’nden Borç Uyarısı
Öztürkler: “Esas Olan Halkımızın Hak Ettiği Hizmetleri Alabilmesidir”
Öztürkler: “Esas Olan Halkımızın Hak Ettiği Hizmetleri Alabilmesidir”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim