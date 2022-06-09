GAÜ ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kanser Hastalarına Yardım Derneği iş birliği ile 2. el kıyafet ve tekstil ürünlerini bağışlayarak ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.

GAÜ ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği ortaklığında gerçekleşen destek projesi kapsamında, GAÜ yurtlarına ‘2. El Kıyafet Kumbaraları’ konuldu. GAÜ Genel Sekreterliği koordinesinde bulunan yurtlardaki öğrenciler ve tüm GAÜ öğrencileri, bu kumbaralara kıyafet ve tekstil ürünlerini bağışlayarak kanser hastalarına destek olabilecekler.

GAÜ’den konu ile ilgili yapılan açıklamada, özellikle mezun olacak öğrenciler başta olmak üzere tüm GAÜ öğrencilerinin kullanmadığı ve iyi durumdaki kıyafetleri ile desteğinin beklenildiği belirtildi. Ayrıca yurtlara konulan kumbaralara tekstil ürünleri bağışı hakkında bilgi almak isteyenler [email protected] adresi ile iletişime geçebilecekler.