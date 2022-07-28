GAÜ İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Cenkler’den ‘28 Temmuz Dünya Hepatit Günü’ farkındalık açıklaması

Akut k.c yetmezliği ile komplike olmadıkça akut hepatit A,B,E, vakalarında kendini sınırlayan bir enfeksiyon tablosu izlenir. Bu hastalara istirahat, yeterli gıda,sıvı alımının sağlanması ve alkolun yasaklanması önerilir. Oral beslenemeyenlerle ensefalopati ve koagulopati gibi k.c fonksiyonlarının kötüleşmesine dair bulguları olanlar hastaneye yatırılır. HAV, HEV, 3 haftadan sonra nonenfeksiyon olarak kabul edilir, ancak HBV seyri boyunca cinsel ilişki ile bulaşmaya devam eder. HBV de antiviral tedavinin net faydası ortaya konulamamıştır, bazı vakalarda lamivudin verilmektedir. Bazı kliniklerde ise akut KC yetmezliğinde nükleosid analogların kullanılması önerilmektedir. HCV de ise tedavisi tam olarak ortaya konulamamıştır, çünkü sıklıkla asemptomatiktir. Bununla beraber tanıdan itibaren 12 hafta içinde pegile interferon alfa bazlı tedaviler ile yüksek kalıcı cevap sağladığı( >%90) ve tedaviye cevap verenlerde kronik enfeksiyonun oluşumu engellenebileceği bildirilmiştir.