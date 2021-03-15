banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Siyaset meslek olduğu müddetçe…
Siyaset meslek olduğu müddetçe…
Oxford-AstraZeneca aşısı bize gelirse ne olacak?
Oxford-AstraZeneca aşısı bize gelirse ne...
Gerçekler acıdır
Gerçekler acıdır
UBP istikrara kavuşmalı
UBP istikrara kavuşmalı
banner376

GAÜ Hubble teleskopundan 10 kat büyük olan Magellan teleskopunu tamamlama aşamasında

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile işbirliğinde geçtiğimiz yıl Kıbrıs Kampüsünü hayata geçiren Arizona Üniversitesi, “Hubble” teleskobundan 10 kat daha büyük olan “Magellan” teleskopunu tamamlama aşamasına girdi.

15 Mart 2021 Pazartesi 13:00
GAÜ Hubble teleskopundan 10 kat büyük olan Magellan teleskopunu tamamlama aşamasında
banner337
banner351
Üniversite yönetiminden alınan bilgiye göre, Dev Macellan Teleskobu tam olarak çalışır hale geldiğinde, 3,961 fit karelik (368 metrekare) bir ışık toplama alanına sahip olacağı ve bir meşaleyi yaklaşık 100 mil öteden görebileceği söylendi. Ayrıca 30 metre (98 fit) bütün teleskoplar arasında en geniş görüş alanını sunacağı, teleskobun izleme gücünün, ünlü Hubble Uzay Teleskobundan 10 kat, 2021'in sonlarında fırlatılması beklenen James Webb Uzay Teleskobundan dört kat daha büyük olacağı belirtildi.
Devam eden açıklamada;

“Arizona Üniversitesi, ABD'nin Arizona Eyaleti’nin Tucson şehrinde bulunan üst düzey bir devlet araştırma üniversitesi. Arizona Üniversitesi, U.S. News ve World Report tarafından “En İyi 100 Küresel Üniversite” sıralamasında yer almakta. Arizona Üniversitesi, ABD'deki 62 önde gelen kamu ve özel araştırma üniversitelerden oluşan “Amerikan Üniversiteleri Derneği” üyesi olmasının yanında, disiplinlerarası burs ve girişimci ortaklıkların sınırlarını ilerletmesiyle biliniyor. Arizona Üniversitesi ayrıca,  NASA ile yapılan her uzay misyonun bir parçası olan ve NASA araştırmaları için en çok destek alan dördüncü devlet üniversitesi konumunda yer almaktadır.”

“Ayrıca, örenciler 4 Yıllık lisans eğitimlerini GAÜ’de tamamlamayı seçmeleri durumunda, 1 sömestr Arizona Üniversitesi kampüsünde okuyabilme ve Global Kampüs Deneyiminden yararlanabilme fırsatına sahipler. Bunun yanı sıra, “Pathway” adı verilen yolu seçen öğrenciler, GAÜ kampüsündeki ilk veya 2. seneleri sonunda, Arizona Üniversitesi’ne direkt geçiş yapabilir ve eğitimlerini burada sürdürebilirler.” denildi.

BAŞVURU KOŞULLARI;

Arizona Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü başvuru koşulları ilgili yapılan açıklamada ise, başvuruda bulunacak öğrencilerin 100’lük sistemde en az 70 ortalamaya sahip olması ve İngilizce yeterlilik noktasında ise; IELTS’de 6.0 ve üzeri, TOEFL’da ise 70 ve üzeri puana sahip olması gerektiği belirtildi. Ayrıca, aday öğrencilerin arizona.gau.edu.tr adresi üzerinden ön başvuru yapabileceği belirtildi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
GaüHubble TeleskobuMagellan Teleskobu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tüketicinin bilinçlendirilmesi için ‘Tüketici Koruma Haftası’ önemli
Tüketicinin bilinçlendirilmesi için ‘Tüketici Koruma Haftası’ önemli
Üstel BRT'ye konuştu
Üstel BRT'ye konuştu
İzcan: “Yasalara aykırı”
İzcan: “Yasalara aykırı”
Kıbrıs Edebiyat Derneği başkanlığına yeniden Yıltan Taşçı getirildi
Kıbrıs Edebiyat Derneği başkanlığına yeniden Yıltan Taşçı getirildi
Dönay Güleç hayatını kaybetti
Dönay Güleç hayatını kaybetti
Haftalık trafik raporu
Haftalık trafik raporu
Bazı köyler 3 saat elektriksiz kalacak
Bazı köyler 3 saat elektriksiz kalacak
Diyetisyenler Birliği: “Sağlık kuruluşlarında diyetisyenlerin görevlendirilmesi halk sağlığının açısından önemli"
Diyetisyenler Birliği: “Sağlık kuruluşlarında diyetisyenlerin görevlendirilmesi halk sağlığının açısından önemli"
GİAD'dan Ataoğlu'na öneriler
GİAD'dan Ataoğlu'na öneriler
Covid-19 salgınında son durum
Covid-19 salgınında son durum

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim