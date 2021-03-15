GAÜ Hubble teleskopundan 10 kat büyük olan Magellan teleskopunu tamamlama aşamasında

Üniversite yönetiminden alınan bilgiye göre, Dev Macellan Teleskobu tam olarak çalışır hale geldiğinde, 3,961 fit karelik (368 metrekare) bir ışık toplama alanına sahip olacağı ve bir meşaleyi yaklaşık 100 mil öteden görebileceği söylendi. Ayrıca 30 metre (98 fit) bütün teleskoplar arasında en geniş görüş alanını sunacağı, teleskobun izleme gücünün, ünlü Hubble Uzay Teleskobundan 10 kat, 2021'in sonlarında fırlatılması beklenen James Webb Uzay Teleskobundan dört kat daha büyük olacağı belirtildi.

Devam eden açıklamada;

“Arizona Üniversitesi, ABD'nin Arizona Eyaleti’nin Tucson şehrinde bulunan üst düzey bir devlet araştırma üniversitesi. Arizona Üniversitesi, U.S. News ve World Report tarafından “En İyi 100 Küresel Üniversite” sıralamasında yer almakta. Arizona Üniversitesi, ABD'deki 62 önde gelen kamu ve özel araştırma üniversitelerden oluşan “Amerikan Üniversiteleri Derneği” üyesi olmasının yanında, disiplinlerarası burs ve girişimci ortaklıkların sınırlarını ilerletmesiyle biliniyor. Arizona Üniversitesi ayrıca, NASA ile yapılan her uzay misyonun bir parçası olan ve NASA araştırmaları için en çok destek alan dördüncü devlet üniversitesi konumunda yer almaktadır.”

“Ayrıca, örenciler 4 Yıllık lisans eğitimlerini GAÜ’de tamamlamayı seçmeleri durumunda, 1 sömestr Arizona Üniversitesi kampüsünde okuyabilme ve Global Kampüs Deneyiminden yararlanabilme fırsatına sahipler. Bunun yanı sıra, “Pathway” adı verilen yolu seçen öğrenciler, GAÜ kampüsündeki ilk veya 2. seneleri sonunda, Arizona Üniversitesi’ne direkt geçiş yapabilir ve eğitimlerini burada sürdürebilirler.” denildi.

BAŞVURU KOŞULLARI;

Arizona Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü başvuru koşulları ilgili yapılan açıklamada ise, başvuruda bulunacak öğrencilerin 100’lük sistemde en az 70 ortalamaya sahip olması ve İngilizce yeterlilik noktasında ise; IELTS’de 6.0 ve üzeri, TOEFL’da ise 70 ve üzeri puana sahip olması gerektiği belirtildi. Ayrıca, aday öğrencilerin arizona.gau.edu.tr adresi üzerinden ön başvuru yapabileceği belirtildi.