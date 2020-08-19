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GAÜ heyetinden, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz’a ziyaret

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar, YÖK-YÖDAK Koordinatörü Özkan Mertekçi ve GAÜ Basın Yayın Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir’den oluşan heyet, Bakanlık ziyaretleri kapsamında, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’a ziyarette bulundu.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 11:40
GAÜ heyetinden, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz’a ziyaret
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GAÜ Rektörü Prof. Dr. Haydar başkanlığında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’a gerçekleşen ziyarette, Bakanlık ve GAÜ arasında birlikte yürütülebilecek projeler tartışılırken,  üniversitelerin toplumun birer parçası olduğu ve GAÜ olarak işbirliği içerisinde her türlü çalışmaya hazır olunduğu vurgusu yapıldı.

Görüşmenin sonunda, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Haydar, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’a anı plaketi takdim etti.     

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Son Güncelleme: 19.08.2020 12:02
Anahtar Kelimeler:
GAÜ HeyetiDursun Oğuz
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