GAÜ heyetinden, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz’a ziyaret

Görüşmenin sonunda, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Haydar, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’a anı plaketi takdim etti.
19 Ağustos 2020 Çarşamba 11:40
GAÜ Rektörü Prof. Dr. Haydar başkanlığında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’a gerçekleşen ziyarette, Bakanlık ve GAÜ arasında birlikte yürütülebilecek projeler tartışılırken, üniversitelerin toplumun birer parçası olduğu ve GAÜ olarak işbirliği içerisinde her türlü çalışmaya hazır olunduğu vurgusu yapıldı.
Son Güncelleme: 19.08.2020 12:02