GAÜ heyetinden, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz’a ziyaret

GAÜ Rektörü Prof. Dr. Haydar başkanlığında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’a gerçekleşen ziyarette, Bakanlık ve GAÜ arasında birlikte yürütülebilecek projeler tartışılırken, üniversitelerin toplumun birer parçası olduğu ve GAÜ olarak işbirliği içerisinde her türlü çalışmaya hazır olunduğu vurgusu yapıldı.

Görüşmenin sonunda, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Haydar, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’a anı plaketi takdim etti.