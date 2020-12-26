GAÜ heyetinden Bakan Ataoğlu'na ziyaret

GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar başkanlığında, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci, Moldova Amerikan Üniversitesi Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Saffet Özarslan ve GAÜ Genel Sekereteri Dr. Volkan Kadir Güngör’den oluşan heyet, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na ziyarette bulundu.

Konuyla iligli açıklamada bulunan GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, gerçekleştirilen ziyaretlerde, Ertuğruloğlu ve Ataoğlu’na, üniversitelerin ve öğrencilerin beklentilerinin aktarıldığını ifade ederek, yeni kurulan hükümet ve bakanlık görevlerinin hayırlı olmasını dilediklerini belirtti.