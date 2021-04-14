GAÜ Hazırlık Okulu, IELTS sınav merkezi oldu

GAÜ Hazırlık Okulu, İngilizcenin kullanıldığı ülkelerde çalışmak veya eğitim almak isteyen kişilerin; İngilizce dil yeterliliklerini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla yapılan ve uluslararası geçerliliğe sahip olan, IELTS (International English Language Testing System) sınav merkezi oldu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Hazırlık Okulu Müdürü Utku Hamamcıoğlu, GAÜ olarak IELTS sınav merkezi olduklarını belirterek, bu sınavın Türkiye’de British Council ve IDP Türkiye gibi kurumlar tarafından yapıldığını ifade ederek, açıklamasının devamında şunları belirtti;

“IELTS Sınavı, İngilizcenin kullanıldığı ülkelerde eğitim almak ya da çalışmak isteyenlerin İngilizce dil seviyelerini değerlendirmek için yapılan bir sınavdır. Birçok ülke tarafından kabul edilen uluslararası geçerliliği yüksek bir sınavdır. IELTS Birleşik Krallık Cambridge Üniversitesi, British Council ve Avustralya ortak mülkiyetindedir.

ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Yeni Zelanda ve İrlanda dahil olmak üzere, pek çok ülkede eğitim görmek ve iş başvurusunda bulunmak için IELTS sonucu talep edilmektedir. Dünyadaki pek çok profesyonel kurum, göçmenlik büroları ve diğer hükümet kurumları IELTS notu istenir. 140 ülkede 10.000 den fazla kurum IELTS Sınavını tanır.

“Academic” ve “General” olmak üzere 2 tür IELTS sınavı bulunmaktadır. Akademik IELTS İngilizce konuşulan ülkelerde eğitim almak isteyen kişiler için uygulanmaktadır. Genel IELTS ise İngilizce konuşulan ülkelerde çalışmak amacıyla başvuru yapmak isteyenler veya aynı ülkelere göçmen olarak başvuruda bulunmak isteyenler için uygulanmaktadır.” dedi.

Hamamcıoğlu ayrıca, IELTS sınavına hem klasik sınav şeklinde kağıt-kalemle, hem de bilgisayar ortamında girebildiğini belirterek, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve detaylara, 0392 650 2000 ext: 1426 numaralı telefon üzerinden ve [email protected] mail adresinden ulaşılabileceğini belirtti..