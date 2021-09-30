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GAÜ Güz Dönemi Pedagojik Formasyon programı için son başvuru 11 ekim

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ), 2021-2022 Akademik yılı Güz dönemine özel indirimli fiyatları ile Pedagojik Formasyon programı için başvurular devam ediyor.

30 Eylül 2021 Perşembe 21:43
GAÜ Güz Dönemi Pedagojik Formasyon programı için son başvuru 11 ekim

GAÜ’nün 2021-2022 Akademik yılı Güz Dönemi, KKTC vatandaşları için Pedagojik Formasyon programının, bu döneme özel 7.000 TL olduğu belirtilen açıklamada, Lisans bölümünden mezun olan veya mezun durumunda olan KKTC vatandaşı ve KKTC’de öğretmen olarak görev yapmak isteyen adaylarının, pedagojik formasyon eğitimi alarak öğretmen olma şansını yakalayacaklarını ifade edildi.

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Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada “2021-2022 Akademik yılı Güz Dönemi için Pedagojik Formasyon programına, yalnızca KKTC uyruklu; üniversitelerin Lisans mezunu veya son sınıf öğrencileri başvuru yapabilecek. Pedagojik Formasyon programımızın dersleri, Temmuz 2021’de başlayacaktır.  Yaz döneminde 4; güz döneminde ise 6 ders, toplamda 10 ders olacak şekilde tamamlanacak olan programda, alanında uzman deneyimli akademisyenlerimiz eğitim boyunca, öğrencilerimize kendi bilgi ve deneyimlerini aktarmaktadır. Pedagojik formasyon sertifikası almaya hak kazanan öğretmen adayları, tüm KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı; ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarda görev alabileceklerdir.” ifadeleri kullandı.

Son Başvuru 11 Ekim

GAÜ’nün almış olduğu karar doğrultusunda, Güz dönemine özel tüm eğitim programının 7.000 TL olduğunu vurgulayarak, başvuruların başladığı belirtti. Ayrıca, detaylı bilgi ve kayıt için, GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüsü Öğrenci İşleri,  0850 650 2000 – 0548 870 8717 numaralı telefon numaraları yada [email protected] e-mail adresine başvurabileceği ifade etti.

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