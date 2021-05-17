“GAÜ Golden Wings”te rekor oylama

“GAÜ GOLDEN WINGS” YARIŞMASINDA 1 MİLYON’UN ÜZERİNDE OY KULLANILDI

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Yükseköğretimde 50’inci yılına doğru ilerlerken, Sosyal Medya Fenomenlerinden ve Dijital İçerik Üreticilerinden 2020 yılının en iyilerinin halk oylaması ile seçileceği, “GAÜ Golden Wings Dijital İçerik Ödül Töreni” için oylama süreci rekor oylama ile sona erdi.

Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı; 7 ana ve 35 alt kategorinin bulunduğu “GAÜ Golden Wings Dijital İçerik Ödül Töreni” oylamasında, Türkiye başta olmak üzere, dünyanın bir çok ülkesinden katılım gerçekleşirken, yarışmada 1 milyonun üzerinde oy kullanıldı.

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, dijitalleşen dünyada ilginin giderek arttığı sosyal medya ve dijital içerik platformlarında; dijital çağın gelişimine katkı sağlayan ve yarattıkları farklılıklar ile ön plana çıkan 250’nin üzerinde influencer ve dijital içerik üreticisi ile; Oyun, Twitch, Youtube, Dizi, İnstagram, Tiktok ve Podcast’da oluşan ana kategori ve 35 alt kategoride gerçekleşen ödül töreni için oylama sürecinin sona erdiği belirtildi. Oylama süreci boyunca dünyanın bir çok ülkesinden; Türkiye ve KKTC’de bulunan influencer ve dijital içerik üreticisi için 1 milyonun üzerinde oy kullanıldığı ifade edildi.

“GAÜ Golden Wings Ödül” kazananları, önümüzdeki günlerde açıklanacak

Ayrıca, oylama sonucunda kazanan influencer ve dijital içerik üreticilerinin, önümüzdeki günlerde açıklanacak ödül töreninde duyurulacağı ifade edilen açıklamada, tüm oy kullanan takipçilere ve internet kullanıcılarına teşekkür edildi.