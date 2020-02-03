GAÜ giriş ve burs sınavı bu Cuma...

Konuyla ilgili, GAÜ’den yapılan açıklamada, 7 Şubat Cuma günü saat 10:00’da gerçekleştirilecek olan GAÜ 2020 Ara Dönem Burs Sıralama Sınavına, KKTC Liselerinde eğitimini tamamlayan TC uyruklu öğrencilerin de katılabileceği, sınav sonucunda yapılacak olan başarı sıralaması ile üniversite adayının, yüzde 100, yüzde 75, yüzde 50 ve yüzde 25 oranında burslardan yararlanabileceği ifade edildi. Kazanılan Bursların, GAÜ’nün; uluslararası kampüslerinde de geçerli olduğu belirtilen açıklamada, bursların ayrıca 7 yıl boyunca kesintisiz olduğu belirtildi.

Burs ve Giriş Sınavı ve diğer özel burs ve koşullar ile ayrıntılı bilgi, GAÜ Girne Kampüs Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan yüz yüze veya www.gau.edu.tr ile kayit@gau.edu.tr adreslerinden elektronik ortamdan alınabilir. Adaylar 90 (392) 650 2000 (dahili: 1185-1179-1221-1198) ve 0548 870 87 17 no’lu telefon numaralarından da rehberlik alabilir.

