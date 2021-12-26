GAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Mezunlarından Gastronomi Mutfağında şölen

GAÜ Gastronomi Mutfağında gerçekleşen Avrupa mutfağı dersi kapsamında, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 2017 dönemi bölüm mezunlarından Fahri Arıhan Aydın ve Turgut Sonap öğrencilerle birlikte faydalı bir söyleşi sundular. Birbirinden özel hummus, biber püresi, patates püresi, wasabili mayonez ve madalyon bonfile gibi uygulamalar yaptılar.

2017 tarihinde mezun olan GAÜ öğrencileri, bölümün kendilerine kattıklarını, kariyerlerinin bu noktaya gelmesi için neler yaptıklarını ve başarıya nasıl ulaştıklarını öğrencilerle paylaştılar. Söyleşi kapsamında Fahri Arıhan, Verenda Alaçatı, NuPera Tabla, St. Regis Aspen/Colorado ve DEN Tokyo'da görev yaptığı kurumlarla ve kendi kariyer yolu ile ilgili bilgi verirken, Turgut Sonap ise Batard, Veranda Pera ve Panayır Alaçatı'daki deneyimlerini aktardılar.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Eğitmen Chef Hüseyin Tuay Tömay konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Belirli aralıklarla Gastronomi Bölümünde sektörel ve başarılı mezunlarımızın deneyimlerini paylaşacakları söyleşi ve uygulamalara devam edeceğiz” dedi.